El Ayuntamiento de Córdoba adjudicará en septiembre el contrato para exhumar las fosas de los represaliados

"Si todo va bien, el contrato para la exhumación de las fosas se adjudicará en septiembre". El edil de Contratación del Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca, ha contestado así a una pregunta al respecto formulada por Hacemos Córdoba en la sesión plenaria del mes de agosto, adelantada a este jueves. "Por vía de urgencia se va a abrir el último sobre, por lo que no tiene que haber problemas para que el contrato se adjudique el próximo septiembre", ha sentenciado durante una sesión en la que tan solo ha habido tomas de conocimiento, como la del nombramiento de Juan Miguel Moreno Calderón, como coordinador general de Cultura, además de ruegos y preguntas.

El Ayuntamiento licitó por 1,6 millones de euros las tan esperadas exhumaciones por los colectivos memorialistas de las fosas comunes de los cementerios de La Salud y San Rafael, además de la preservación y custodia de los restos óseos y muestras biológicas. En concreto, estos trabajos se llevarán a cabo en las fosas Zona Alta, San Plácido y en el cuadro número cuatro de Virgen de los Dolores del camposanto de La Salud; y en la fosa de la zona ajardinada número 6 del de San Rafael, donde se hayan restos de personas que fueron asesinadas tras el golpe franquista del 18 de julio de 1936.

En total, en esas tres fosas de la Salud hay 7.231 personas enterradas, de las que habría un mínimo de 1.093 víctimas del franquismo, según una de las investigaciones o de 1.163, según otra de las investigaciones. En el caso del cementerio de San Rafael, la cifra total de personas represaliadas inhumadas de las que hay registro documental para el periodo 1939-1944 asciende a 860, de las que 816 están enterradas en fosa común.

Críticas a la "pérdida millonaria" en proyectos

El PSOE, Vox y Hacemos Córdoba han aprovechado la sesión para criticar "que el gobierno del PP haya perdido millones de euros en subvenciones para proyectos", ha destacado la portavoz de la segunda de estas formaciones, Paula Badanelli, quien se ha referido a la realización de los parkings de la plaza de toros y de la Puerta de Córdoba, así como al proyecto Axarquía Verde. "No se han conseguido fondos Next Generation para estos proyectos, al no reunir los puntos necesarios para ser baremados, esto demuestra que los proyectos que se presentan no están madurados y trabajados", ha sentenciado. "Está claro que no se ha tomado en serio la gestión de los mismos y las consecuencias son estas. "Es frustrante para la gente que los políticos no sean capaces de realizar los proyectos que anuncian, se demuestra una vez más que nose toman en serio estos proyectos", ha añadido.

Mientras, la portavoz de Hacemos Córdoba, Irene Ruiz, se ha ha centrado en el proyecto Axarquía Verde, impulsado por la asociación del mismo nombre y que que contempla más de 150 espacios destinados a la arborización de los espacios públicos en diversas plazas y calles de esta zona del Casco Histórico. Ruiz ha defendido que el equipo de gobierno del PP no ha conseguido los fondos por "una mala praxis, ya que no han aportado el proyecto completo; además, han dejado atrás a la Universidad de Córdoba y a otras asociaciones que apoyaban este proyecto”.

Ambas han encontrado la respuesta del edil de Relaciones Institucionales y Fondos Europeos, Julián Urbano, quien ha sentenciado que "el Ayuntamiento ha presentado toda la documentación que desde el Gobierno se le solicitó y si no contamos con los fondos es porque el Gobierno no ha baremado lo suficientemente el proyecto, un proyecto que no es verdad que sea el peor de los presentados, ya que por debajo han quedado unos 14 más". Urbano ha detallado asimismo que mantuvo una reunión con la asociación Axarquía Verde "cuyos miembros nos trasladaron que estaban muy contentos e ilusionados por cómo se había llevado el proyecto".

Antes y en una comparecencia previa ante los medios de comunicación, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha invitado a Hacemos Córdoba a que "pregunte a sus ministros por qué rechazan los proyectos". Torrico ha insistido en que la pérdida de los fondos "no es culpa del Ayuntamiento, es culpa del Gobierno, que ha rechazado los proyectos".

Mientras, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado le ha preguntado a Urbano si duda de los técnicos del ministerio a la hora de valorar el proyecto Axarquía Verde, "ya que ni yo ni mi grupo dudamos del trabajo que han realizado los técnicos municipales" a la hora de dejar el proyecto listo para su presentación a los fondos europeos Next Generation. "Le insisto que el problema está en la valoración del Ministerio", le ha contestado el edil de edil de Relaciones Institucionales y Fondos Europeos.