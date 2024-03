El Ayuntamiento de Córdoba propone un plan de conciliación y flexibilidad laboral para todos sus funcionarios

El Ayuntamiento de Córdoba quiere poner en marcha el primer Plan de Conciliación y flexibilidad laboral para sus casi 2.000 empleados (1.700 funcionarios y el resto personal laboral), aunque no afectará a todos por igual. Lo ha anunciado este viernes la delegada de Recursos Humanos, Cintia Bustos, quien ha confirmado que se ha diseñado de forma unilateral y "por mandato legislativo" y que se presentará el próximo martes 5 de marzo a las organizaciones sindicales para escuchar sus peticiones.

Entre sus medidas, el Ayuntamiento de Córdoba plantea implantar el teletrabajo en diferentes modalidades y reducir la jornada laboral en aquellas épocas festivas, como Navidad o Semana Santa, o en meses de verano, por el calor, favoreciendo que puedan salir media hora antes del trabajo.

La delegada ha aclarado que se trata de una propuesta que imita un modelo ya implantado en otras administraciones públicas como la Junta de Andalucía, que en ningún caso afectará a la retribución salarial y que tampoco supone un ahorro para el Ayuntamiento, sino que simplemente trata de mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar de sus trabajadores, esperando que redunde en un aumento motivacional y productivo.

Dicho plan no afectará a los 2.000 empleados municipales por igual porque no todos pueden teletrabajar y no todos tienen un horario fijo. "Nuestro personal es muy heterogéneo, las medidas no serán similares", ha incidido Bustos al respecto. En este sentido, el personal administrativo se acogerá a la aplicación del Estatuto de Empleados Públicos, mientras que a los trabajadores por turnos o en horario nocturno se aplicará una directiva europea.

A estos últimos (agentes de Policía Local, bomberos del SEIS, trabajadores del área de Infraestructuras, de museos municipales o del zoológico, según se ha referido Bustos) se les aplicarán una serie de medidas diferentes en base al número de turnos que se hacen, las horas nocturnas que trabajan y la excepcionalidad con la que hacen esas horas nocturnas, bajo la premisa de que "siempre y cuando se garantice la cobertura del servicio", ha subrayado la delegado.

Modalidades del teletrabajo

El plan recoge dos modalidades de teletrabajo. Por un lado, estará el teletrabajo ordinario, a lo que se podrán acoger los funcionarios por motivos diferentes motivos (conciliación laboral, salud, acoso o violencia de género). Por otro, el teletrabajo organizativo, de carácter excepcional y obligatorio que se llevará a cabo cuando las circunstancias impidan el trabajo presencial, como pueden ser obras en el edificio.

Respecto al teletrabajo ordinario, la propuesta del Ayuntamiento establece distancias evidentes entre un motivo u otro. En casos de conciliación laboral, se contempla un día de teletrabajo a la semana dando la opción al empleado de fijar qué día. En casos de salud, acoso o violencia de género, el teletrabajo se podrá extender hasta un total de tres meses prorrogables, siempre y cuando se mantengan las condiciones que hayan dado lugar a la situación.

Las solicitudes de teletrabajo se trasladarán a la Jefatura de Recursos Humanos, que será la encargada de fijar las tareas que deberá cumplir el empleado en casa, así como de evaluar su desempeño. La no superación de la evaluación será motivo de revocación del permiso de teletrabajo.