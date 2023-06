El Ayuntamiento creará una empresa pública para gestionar el Centro de Convenciones de Córdoba

A la segunda va la vencida. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado que el Ayuntamiento creará una empresa pública para gestionar el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero. Así lo ha anunciado el regidor en el desayuno-coloquio que el Día ha organizado en el Hotel Hopes Palacio del Bailío, una cita patrocinada por el Cabildo Catedral de Córdoba, la Fundación Sebastián Almagro, Magtel, Neinor Homes, Jícar, Mercado Victoria, Piedra, FKR y Grupo Eurogaza. Bellido ha recordado que esta iniciativa ya se planteó en el anterior mandato municipal, pero que no salió adelante porque la oposición la tumbó en un Pleno. Ahora, la mayoría absoluta del PP asegura que sea una realidad.

Durante el encuentro, moderado por la directora el Día, Raquel Montenegro, el alcalde ha insistido en que "para posicionar a Córdoba" como destino del turismo de congresos, "parte del trabajo ya lo tenemos hecho, que es que tenemos los equipamientos [los palacios de Torrijos y del Parque Joyero]. Era algo impensable hace incluso dos años que Córdoba pudiera acoger grandes eventos de forma simultanea como ocurrió semana pasada [la asamblea de la Federación Internacional de Automovilismo y el encuentro entre el Rey de España y el de Jordania en el llamado proceso de Áqaba], fundamentalmente por la falta de esos espacios", ha defendido.

Bellido ha insistido en que con la nueva empresa pública se profesionalizará la gestión "de ese gran activo que tiene la ciudad" como es el CEFC. "Es el mejor centro de ese tipo de los últimos que puede haber hoy en España y para su gestión necesitamos una empresa pública; no hay ningún centro de ese tipo en España que esté gestionado por el Ayuntamiento", ha añadido. Asimismo, ha anunciado que se retomará "algo que en su día se perdió", como es Córdoba Convention Bureau, "para conseguir no solo la profesionalización de la gestión del centro, sino también tener un órgano de colaboración público-privada que nos permita atraer esos grandes eventos a la ciudad".

Licencias urbanísticas en menos tiempo

También relacionado con el tema empresarial, el alcalde se ha comprometido a que desde la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) se trabajará para acelerar las licencias para pequeñas obras. "Tenemos que mejorar aún en lo pequeño", ha sentenciado, añadiendo que, las grandes obras no han sufrido atascos en la GMU. "En los últimos cuatro años se han puesto en marcha las obras de unas 5.000 nuevas viviendas en la ciudad cuando nosotros esperábamos unas 2.000", ha sentenciado. "No hay ningún gran proyecto que se haya perdido por los procesos administrativos de la Gerencia", ha añadido. Bellido ha resaltado que la aceleración de las licencias en las obras pequeñas se conseguirá con la transformación digital de la propia Gerencia y "con más arquitectos trabajando en esas licencias para pequeñas obras".

El alcalde también ha anunciado que la plantilla municipal seguirá creciendo. "En los últimos cuatro años hemos incorporado a 648 personas al Ayuntamiento y nos vamos a centrar sobre todo en las plantillas de la Policía Local y los bomberos, donde había un déficit que era incluso peligroso para la ciudad y teníamos que cumplir con las ratios mínimas de seguridad que merece una ciudad como Córdoba. Y ahora estamos reforzando el resto de servicios", ha apuntado.

La coordinación de eventos

En materia de Cultura, Bellido ha destacado el papel que jugará el nuevo coordinador de dicha área, Juan Miguel Moreno Calderón, "o consejero delegado de la Cultura en nuestra ciudad". Un papel "que tiene una doble función", por un lado, la coordinación de las propias políticas culturales, y por otro, la coordinación de todos los eventos que se generan en la ciudad, según ha adelantado. "En el Ayuntamiento hay muchas delegaciones que, además de hacer sus propias políticas, son grandes organizadores de eventos, como la Delegación de Deportes, la de Juventud, la de Ferias y Festejos, la de Cultura, la de Turismo...y el problema es que no hay una conexión, cada una ha programado de forma independiente, y nos hemos encontrado fines de semana, en los que, por ejemplo, ha coincidido un gran evento deportivo, un gran evento relacionado con el mundo del caballo y un gran evento cultural, algo que no tiene sentido. Por lo tanto, esa figura va a ser la que coordine todos esos eventos que se están organizando desde distintos departamentos municipales para ordenarlos, que no coincidan en el tiempo, y que sean también así un atractivo turístico", ha puntualizado.