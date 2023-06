Bellido anuncia que en "septiembre u octubre" Defensa tendrá el suelo para la Base Logística

José María Bellido afronta su segundo mandato como alcalde de Córdoba con las ideas muy claras de cómo ser su gestión durante los próximos cuatro años y que, entre otras cosas, pasan por convertir a la ciudad en un referente de la logística en Europa. Así lo ha destacado el regidor en el desayuno-coloquio que el Día ha organizado en el Hotel Hospes Palacio del Bailío patrocinado por el Cabildo Catedral de Córdoba, la Fundación Sebastián Almagro, Magtel, Neinor Homes, Jícar, Mercado Victoria, Piedra, FKR y Grupo Eurogaza.

Durante la cita, moderada por la directora de el Día, Raquel Montenegro, Bellido ha asegurado que Córdoba necesita una serie de infraestructuras para que sea un referente logístico en Europa. "Esto no es un tema electoralista, llevo reivindicándolo más de dos meses y es que, gobierne quien gobierne en España" a partir del próximo 23 de julio, "le vamos a pedir el Ramal Central Ferroviario, porque Córdoba necesita esa infraestructura en la que estaríamos unidas toda una red de ciudades que va desde Algeciras hasta Zaragoza; y lo vamos a reclamar esté quien esté en el Gobierno, porque es algo incluso necesario para el equilibrio territorial de España", ha sentenciado.

Bellido ha defendido igualmente que otra infraestructura necesaria para la ciudad es la Variante Oeste, "para que no se estrangule el crecimiento de la ciudad y para que la logística no estrangule a su vez la sostenibilidad ambiental de la ciudad. Todo ello en un contexto en el que el Ayuntamiento aspira a que la ciudad cuente al final del nuevo mandato con más de tres millones de metros cuadrados de suelo industrial logístico más, con la ejecución de segundas fases en los polígonos de La Rinconada y El Álamo. "También consideramos que sería importante que el polígono de La Rinconada [en el que irá ubicada la Base Logística del Ejército de Tierra] tuviera una conexión ferroviaria de mercancías; la vía del tren pasa muy cerca y me consta que Adif está ya haciendo algunos estudios al respecto para que entre todas las administraciones nos podamos poner de acuerdo y buscar financiación para ello", ha destacado.

Respecto a la Base Logística, el alcalde, quien ha sido presentado por la presidenta de Fepamic, Sara Rodríguez, ha asegurado que se trabajará desde la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para que el Ministerio de Defensa pueda tener la cesión de uso de los suelos "en septiembre u octubre de este año, para que pueda empezar las obras". "El primer punto que abordará el nuevo Consejo Rector de la Gerencia tras su constitución será el de la aprobación de la reparcelación de La Rinconada, para después iniciar los trámites para esa cesión de suelo. Nosotros, por nuestra parte, empezaremos toda la urbanización del polígono, no de la Base, de unas cien hectáreas de desarrollo logístico", ha puntualizado.

Primeras medidas

El regidor ha aprovechado la cita para agradecer a la ciudadanía la mayoría absoluta obtenida en las urnas, una mayoría, que según ha defendido, "es una buena noticia para Córdoba, porque le da estabilidad" al gobierno municipal". Estabilidad, por ejemplo, a la hora de la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento, en este caso, los de 2023. "Los dejamos listos antes de las elecciones y los vamos a aprobar en breve; no lo vamos a hacer a modo rodillo, sino tras conversar con los grupos de la oposición", ha adelantado. Estabilidad también "a la hora de seguir bajando los impuestos", ha relatado.

"También vamos a impulsar, antes de que lleguen las vacaciones de verano, el anteproyecto de las ordenanzas fiscales, "centrando esas bajadas de impuestos en aquellos que tienen que ver con el desarrollo económico, con la actividad de las empresas e innovando para seguir aumentando las bonificaciones a las familias; queremos ser una ciudad competitiva fiscalmente hablando, lo que supone traer inversiones", ha incidido. Bellido ha insistido en que la ciudad tiene que vertebrarse en tres ejes, "el del crecimiento económico, un crecimiento sostenible ambientalmente y también con una importante cohesión social" y que en base a esos tres ejes se va a diseñar la nueva bajada de impuestos.

Otra de las primeras medidas será el impulso de un plan de choque limpieza de la ciudad. La "falta de limpieza en la ciudad" fue un caballo de batalla utilizado por la oposición en la campaña electoral de las pasadas municipales. En su discurso de investidura, Bellido prometió ejecutar ese plan, que se va a llevar a cabo incrementando el dinero destinado en los presupuestos por el Ayuntamiento a Sadeco. "Hemos escuchado las quejas de la ciudadanía y para poner en marcha ese plan vamos a contar con una dotación extraordinaria de alrededor de tres millones para Sadeco con el fin de contratar a más personas, aunque también trabajaremos con empresas externas, empresas sociales, como lo hemos hecho con Fepamic", ha apuntado.

El alcalde ha sentenciado "otro de los grandes retos" tiene que ver con la modificación, además del PGOU, a través de la herramienta autonómica denominada Plan General de Ordenación Urbana Municipal (PGOM), del Plan General de Protección del Casco Histórico. "Hay un gran reto que tiene la ciudad además del de la logística, que es el de la lucha contra el cambio climático, algo que tiene que ver con el urbanismo, especialmente en zonas como el Casco Histórico", ha destacado. Bellido ha añadido que las modificaciones urbanísticas que se llevarán a cabo en dicha zona serán las que propongan las comisiones de lucha contra el cambio climático y del plan de gestión del Casco Histórico.

"De ellas tienen que salir las propuestas para modificar el Plan del Casco Histórico, modificación que se llevará a cabo a través de la utilización de otro tipo de materiales, de otro tipo de urbanismo que favorezca también", ha relatado. Una lucha contra el cambio climático "que también se abordará desde Sadeco desde Emacsa", en el caso de esta última empresa pública con, por ejemplo, la construcción de depuradoras en la Sierra, en la zona Norte del término municipal, o el tanque de tormentas, según ha relatado, que impedirán vertidos. Y en el caso de la primera, con el plan Sadeco 5.0, que incluye 80 medidas contra el cambio climático relacionadas con los residuos.