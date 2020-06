El Ayuntamiento de Córdoba pinta 26,2 kilómetros de ciclocarriles en 45 vías de la ciudad

Córdoba tendrá en unos días 26,2 kilómetros de ciclocarriles en 45 vías de la ciudad, según han anunciado el alcalde, José María Bellido, y el teniente de alcalde de Movilidad, Miguel Ángel Torrico. "Son 26,2 kilómetros, pero si tenemos en cuenta algunas calles que son de doble sentido podremos llegar hasta los 35 kilómetros de ciclocalles", ha puntualizado Torrico. Se trata de 26,2 kilómetros en ciclocarriles habilitados para una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.

"Fundamentalmente, en las avenidas que tienen más de un carril irán pintados en el carril derecho, un carril que servirá para que puedan transitar por por él patinetes, vehículos de movilidad personal, bicicletas eléctricas, bicicletas y también en un momento dado puedan convivir con ellos los vehículos privados, eso sí, con una limitación a 30 kilómetros por hora, quedando el resto de los carriles a 50 kilómetros por hora, que es la limitación genérica en la ciudad", ha añadido Torrico.

El edil de Movilidad ha incidido en que ya se están empezando a señalizar los ciclocarriles tanto con señalización horizontal, "con pintura sobre el carril", como con señalización vertical al inicio de cada carril. "A lo largo de los próximos días quedarán señalizadas y habilitadas todas las ciclocalles y es una medida consensuada con el Consejo del Movimiento Ciudadano y los taxistas y que ha sido vista por los técnicos de Aucorsa como viable y compatible con la recuperación del transporte urbano. Es el nuevo concepto de movilidad, un concepto de movilidad que nos obliga a ser más responsables, a ser innovadores y a que las formas alternativas y más ecológicas de transporte sean las que se vayan imponiendo en la ciudad", ha insistido Torrico.

De esta forma, el Ayuntamiento pintará ciclocarriles en las avenidas de Manolete, de Libia, de Medina Azahara y de Cádiz, además de en el puente de Arroyo del Moro, Nuestro Padre Jesús de los Reyes, el puente de San Rafael, las avenidas Cañito Bazán y República Argentina, Ronda de los Tejares, plaza de Colón, las avenidas de los Almogávares, de la Arruzafilla y de Trassierra, las calle Sierra de Cardeña con avenida del Zafiro y Virgen del Mar con San Martín de Porres.

También en las avenidas de la Fuensanta y la del Ministerio de la Vivienda, en la glorieta de Santa Emilia de Rodat con la avenida del Zafiro, en avenida Virgen Milagrosa, en Peñas cordobesas, en la avenida de Rabanales, en la calle Hermano Juan Fernández, en la avenida 28 de febrero, la calle Sagunto, la calle Arcos de la Frontera, la avenida Virgen de Fátima, la avenida Blas Infante, la acera Fuente de la Salud y la avenida Virgen de las Angustias.

Otras ubicaciones elegidas para pintar este tipo de carriles son la calle Almendro con la calle Santa Rosa, la calle Colombia con Ponce de León, la calle Goya, Conde de Zamora con Electromecánicas, la avenida Nuestra Señora de Begoña, la Cañada Real de las Mestas, la calle Cantábrico, la glorieta Duncan Shaw con la avenida Agrupación Córdoba, las calles Alcalde Sanz Noguer, Damasco, Alcalde Velasco Navarro y Marruecos, el bulevar Hernán Ruiz, Antonio Maura, la Cuesta de la Pólvora y la avenida Calderón de la Barca.

"Se trata en convertir a Córdoba en una gran ciudad para el peatón y también para los medios de transporte alternativos, los vehículos de movilidad personal y las bicicletas, porque la situación que estamos viviendo, que nos obliga a cierta distancia física, a cierta distancia social, ha llevado consigo que ya hayamos puesto en marcha otras medidas como el paso peatonal ordenado en las aceras de las principales calles de la ciudad en un sentido único, y los pasos de cebra de las principales avenidas ya está regulado el flujo de peatones para que no haya cruces y la distancia de seguridad siempre sean esos dos metros recomendados", ha sentenciado Torrico.

Mientras el alcalde ha insistido en que las ciudades de toda España han llevado a cabo una reflexión conjunta sobre cómo afrontar la nueva normalidad posterior al covid-19. "Quiero lanzar un mensaje muy claro, que es la fiabilidad, la seguridad, la calidad del transporte público urbano; en este caso, de nuestra empresa municipal, Aucorsa. Es un transporte en el que no hay un riesgo, que no haya en otra actividad diaria, de contagio, es un transporte además puntual y que nos sirve a todos los cordobeses para poder tener en Córdoba una movilidad sostenible económicamente y medioambientalmente y en otra serie de cuestiones como es es el ruido". ha defendido

El regidor ha insistido en que el reto es volver a recuperar la normalidad de transporte público urbano de Aucorsa. El alcalde ha asegurado que Aucorsa es fundamental en el desarrollo de la movilidad en la ciudad, "y mientras que no se recupere al cien por cien ese número de viajeros que tenía, por que la gente no quiera usarlo por miedo o por otras cuestiones, hemos tenido que buscar soluciones reaccionando a la movilidad que ya está empezando y que va a empezar todavía con más fuerza el día 22 de junio una vez que finalice el estado de alarma y es cómo capilarizar a todos los millones de viajeros que antes usaban ese transporte público y ahora temporalmente no lo están usando, y para eso es este plan de ciclocalles"

Bellido ha puntualizado que se busca no colapsar la ciudad solo con el tráfico de vehículos privados. "Tenemos que compatibilizar y dar su sitio a cada una de las soluciones de movilidad que tiene la ciudad para que esto no se convierta en un caos y en un colapso de tráfico a partir de este mismo mes y a partir de septiembre, en el que si todo va bien se retome la movilidad en los colegios", ha apuntado.

El alcalde ha añadido que lo que se pretende es repartir los millones de viajes que tiene la ciudad entre el vehículo privado y entre las bicicletas, los nuevos vehículos de movilidad personal y en espacios peatonales "y todo ese paquete de medidas es el que se ha diseñado durante todos estas semanas. Las ciudades no están preparadas para lo que antes era transporte público pase al coche privado".

Zonas peatonales del fin de semana

El edil de Movilidad, Miguel Ángel Torrico, ha detallado que en principio se van a mantener hasta que finalice el estado de alarma las zonas peatonales habilitadas los domingos "y estamos estudiando si alguna puntual, fundamentalmente el paseo de la Ribera hasta Teresa Jornet lo podemos hacer permanente, de manera que sea un espacio que se recupera para el peatón todos los fines de semana".

Torrico ha explicado que para ello están pendientes de un informe de Aucorsa "para que esta medida no interfiera en el transcurrir normal de las líneas y va a durar hasta el estado de alarma porque ya con las temperaturas y la no limitación de franjas horarias se ha visto que ha decaido mucho el uso de esas zonas".