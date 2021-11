El Ayuntamiento de Córdoba pone en marcha un segundo centro de Servicios Sociales en Las Moreras

El Ayuntamiento de Córdoba abrirá en unos días un segundo centro de Servicios Sociales en Las Moreras. Lo ha anunciado la edil de Servicios Sociales, Eva Contador, quien ha indicado que estará ubicado en la calle Músico Francisco de Salinas, en los soportales del patio de José de la Peña Aguado. "Este segundo centro estará muy enfocado en todo lo que tiene que ver con los cursos y las acciones formativas para la población de Las Moreras, uno de los barrios más desfavorecidos de la ciudad, con un índice muy alto de tasa de paro", ha insistido.

A este nuevo centro se trasladarán dos animadores socioculturales, dos promotoras de igualdad, una psicóloga y una informática. Trabajarán en acciones formativas de 20 horas con certificados propios de los Servicios Sociales "para aumentar la oferta de empleo en este barrio". Actualmente está en marcha un taller de método escolar, uno de manicura "y a partir de que tengamos el nuevo centro abierto se va a poner en marcha un taller de peluquería", ha apuntado. De momento, esos talleres se llevan a cabo "en el centro que tenemos abierto, si bien en el mismo tenemos un problema de espacios", ha indicado.

La puesta en marcha del nuevo centro supone que los cursos no vayan solamente dirigidos a aquellas familias que están dentro de los grupos de edad con los que se trabaja en la barriada, "sino que estarán abiertos a toda la población de Las Moreras", ha detallado. Además de estos cursos, se están realizando talleres de apoyo para la prueba libre de la ESO, "que además ha tenido bastante buena acogida, teniendo en cuenta que Las Moreras tiene también un índice alto de personas que no acaban la ESO". Ya en la primera edición se apuntaron 16 personas -de las que 15 eran mujeres- y en esta segunda ya hay 30 personas inscritas -de las que 22 son mujeres-. "Estimamos que con el centro nuevo habrá una lista mayor ya que había mucha gente interesada, a la que por espacio no se podía atender", ha sentenciado.

Además, hay talleres de electroescritura, dos días a la semana, y talleres de de actividades sociales, una vez por semana. "También en breve, cuando tengamos el nuevo espacio abierto tendremos la actividad informática para ayudar a las personas de Las Moreras con la clave del Ayuntamiento; y a partir de enero, también para dar cursos de digitalización, sobre todo por la brecha digital importante que hay en la población de la barriada", ha indicado.

Otra línea de trabajo en el nuevo centro será con las asociaciones que están en la barriada. "Se va a dinamizar mucho el tejido asociativo, ya que muchas de ellas, aunque trabajan en red con los Servicios Sociales, no disponen de espacios que ellas mismas también están impartiendo a la población de Las Moreras". Contador ha subrayado que estas asociaciones podrán utilizar el nuevo centro tanto para esos talleres como para las reuniones que tienen.

En Las Moreras hay trabajando en la actualidad, en lo que a los Servicios Sociales comunitarios se refiere, "una dirección, tres trabajadoras sociales, una trabajadora comunitaria, una ordenanza, un auxiliar administrativo y el personal de seguridad, además, se refuerza con el programa de la Junta de Andalucía con cinco trabajadores sociales, más cuatro educadoras sociales, además del personal que va al nuevo centro", ha indicado.