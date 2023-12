Aucorsa mantiene los descuentos del 50% en sus tarifas tras la prórroga del Gobierno de las ayudas al transporte

El presidente de Aucorsa, Bernardo Jordano, insistía hace pocas fechas en una comparecencia ante los medios de comunicación que la empresa municipal de autobuses mantendría el precios de sus tarifas en 2024 si el Gobierno central prorrogaba la subvención al transporte público que concluye el 31 de diciembre de este año. "Estamos a expensas de lo que diga el Gobierno central", puntualizó. Pues bien, el Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles esa prórroga de la bonificación al transporte por un año más. Esta medida se puso en marcha a raíz de la Guerra de Ucrania y tras el varapalo que para el transporte público supuso la pandemia.

Si el Gobierno no lo hubiera aprobado un viaje de bono bus, por ejemplo, pasaría a costar el doble, lo que costaba antes de la bonificación del 30% del Ejecutivo, que completa el Ayuntamiento con un 20% más hasta reducir el viaje en bono bus en un 50%. De hecho, Jordano destacó que Aucorsa se había reservado un montante económico de 1,9 millones de euros para esa aportación del 20% que hace el Ayuntamiento a la bonificación. Lo único que se bonifica, como hasta el 31 de diciembre, son las tarifas multiviajes. No obstante, Aucorsa no ha modificado para 2024 sus otras tarifas, como la del billete sencillo, que continuará costando 1,30 euros, o la del billete especial, 1,60.

Desde que el Ayuntamiento aplica la reducción del 50% en las tarifas, la tarjeta del bono-bus ordinario cuesta 0,36 euros por viaje en vez de los 0,72 establecidos hasta el pasado 31 de agosto; la tarifa de la tarjeta de bono-bus estudiante pasó de 0,58 euros a 0,29 euros, siendo la más barata; el viaje con bono-bus de familia numerosa descendió de los 0,64 euros hasta los 0,32; y la tarjeta bono-bus de servicios especiales, pasó de 1,36 euros a 0,68.

Además, el recargo de la tarjeta 30 días, con un precio vigente de 33 euros, comenzó a cobrarse a 16,50 euros, mientras que la tarjeta joven redujo su precio de los 28 a los 14 euros. La reducción también afectó a la tarjeta del Consorcio, que pasó de 0,72 a 0,36 euros el viaje, y a aquellos que obtuvieran materialmente la tarjeta pensionista, a un precio de 50 céntimos, ya que para estos viajeros el transporte público en autobús es gratuito.

Beneficio colateral

Desde Aucorsa se ha reconocido en varias ocasiones que esta bonificación del 50% en las tarifas multiviajes ha contribuido a recuperar su cifra de viajeros tras caer en picado por la crisis del Covid-19. Este 2023, la empresa municipal de autobuses va a superar sus expectativas en este sentido, tal y como ya adelantó Jordano. Aucorsa se marcó a principios de 2023, tal como recogía su memoria de presupuestos, cerrar el año con el 90% de la cifra de viajeros con la que cerró 2019. Y, tal como informó su presidente, "a fecha 17 de diciembre", superó esa cifra en unos 380.000. "Podemos decir que 2023 es el año de la recuperación después de sufrir más que otra empresa municipal los efectos de la pandemia", sentenció. "Aucorsa va a cerrar 2023 con la mejor cifra de viajeros de su historia reciente, con una cifra cercana a los 20 millones de usuarios", añadió.

"A 17 de diciembre, el número de usuarios era de 19.385.393, lo que supone 3,6 millones de viajeros más que en 2022 y 380.000 más que en 2019; o lo que es lo mismo, supone un aumento de 300.000 usuarios al mes con respecto a 2022, que viene a ser lo mismo que 10.000 pasajeros más al día", sentenció. En total, Aucorsa cerró el año cerró 2022 con 16,4 millones de viajeros, lo que supuso un 26% más que en 2021, pero un 16,7% menos que en 2019.

Según el estudio del presupuesto, y teniendo en cuenta las bonificaciones, que han supuesto un 50% menos de recaudación, los ingresos de Aucorsa por tarifas fueron de 11,8 millones de euros en 2019; de 7,8 millones en 2021, y de 8,4 millones en 2022, mientras que para 2023 se esperaban 8,8 millones. En cuanto al número de viajeros, en 2019 fueron 19,7 millones; en 2021, 13 millones; en 2022, 16,4 millones; y para el cierre del presente ejercicio se esperaban 17 millones, cifra que al final se ha incrementado en 3,6 millones. Respecto a la recuperación de viajeros, el presidente de Aucorsa ha detallado que 15 de las 24 líneas que se contabilizan mes a mes registran una subida interanual de usuarios por encima del 20% si se comparan los datos de este año con los de 2022.