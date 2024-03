La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba concluye que los contratos de Infraestructuras son legales

La Asesoría Jurídica Municipal del Ayuntamiento de Córdoba ha examinado los contratos menores que el área de Infraestructuras ha adjudicado a Smeco Technology SL recientemente, empresa investigada en la trama del caso Infraestructuras, y ha determinado que "se tramitaron, publicaron y adjudicaron siguiendo estrictamente las normas de contratación menor aprobadas por la Junta de Gobierno Local y, por supuesto, conforme a lo que establece para los contratos menores la Ley de Contratos del Sector Público". La situación había sido denunciada por el PSOE, que acusaba al gobierno municipal de posible fraccionamiento de contratos y de invitar a una empresa investigada a presentarse del mismo. El Consistorio cordobés llevará este informe a la Fiscalía.

A juicio de la Asesoría Jurídica, la empresa no tiene en la actualidad ninguna causa de prohibición para contratar, derivada de las diligencias previas tramitadas en el Juzgado de Instrucción número cuatro de Córdoba, donde figura como investigada por el caso Infraestructuras, sí, pero la instrucción penal aún no ha concluido y, por ello, no existe sentencia condenatoria, ni tan siquiera auto de apertura de juicio oral.

Además, sugiere que la publicación de las licitaciones en la Plataforma de Contratación del Estado obliga a la administración a adjudicar el contrato a aquella empresa que, cumpliendo los requisitos establecidos en los pliegos, presente la mejor oferta, que fue Smeco Technology en ambos contratos que denunciaba el PSOE en Infraestructuras, y también el de Accesibilidad.

Aún tratándose de contratos menores, la adjudicación siguió un procedimiento similar al de contratación abierto: publicación en la plataforma de contratación pública del anuncio de licitación y pliegos. O lo que es lo mismo, "no se realzaron invitaciones, sino una publicación para que cualquier interesado pudiera concurrir", concluye el documento.

Al primero de los contratos citados (albañilería) se presentó una sola empresa, Smeco, que se adecuaba a las condiciones técnicas contenidas en el pliego, mientras que al segundo (fontanería), se presentaron dos empresas Sergio Llorente Ruz y Smeco. En este segundo expediente, al haberse presentados dos licitadores, se llevó a cabo una valoración de las ofertas presentadas por parte del ingeniero industrial de la Unidad de mantenimiento de edificios y colegios, atendiendo a los criterios contenidos en los pliegos, otorgando a Sergio Llorente Ruz 15 puntos y a Smeco 80. Este mismo técnico formuló la propuesta de adjudicación, que firmó la directora general de Infraestructuras.

Por su parte, el 22 de septiembre se adjudicó el contrato menor de obras de reparación de itinerarios peatonales en Vista Alegre, nuevamente a la entidad Smeco Thechnology SL, por importe de 39.990 euros, siguiendo el procedimiento de publicación de la licitación en la plataforma de contratación pública. A esta licitación solo se presentó esta empresa, por lo que comprobada la adecuación de la oferta a las condiciones técnicas y al proyecto, y previo informe-propuesta del subdirector general de Accesibilidad, se procedió a la adjudicación del contrato.

"En ningún caso la Ley de Contratos del Sector Público exige la presentación de tres ofertas, ni ningún otro sistema de selección pública del contratista, aunque es cierto que en nuestro derecho, incluso desde épocas pretéritas, la consulta al menos a tres empresas o pedir tres presupuestos, ha sido una práctica común en las administraciones públicas", aclara la Asesoría Jurídica.

La publicación de la contratación en la plataforma abre un procedimiento público de licitación, que obliga a adjudicar el contrato a aquellas empresas que presenten sus proposiciones en tiempo y forma y que, cumpliendo los requisitos exigidos en los pliegos publicados, presenten la mejor oferta. Apartarse de la propuesta técnica de adjudicación del contrato "supondría una grave irregularidad". Por tanto, el órgano de contratación, comprobada la tramitación del procedimiento, no puede más que adjudicar a la empresa que ha obtenido la mayor puntuación.

Para la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, desde un punto de vista procesal, y esto es una opinión personal de este letrado, "es lógico que esa empresa se presente a todas las licitaciones públicas que realice el Ayuntamiento de Córdoba y presente unas condiciones de contratación muy favorables, dado que a su defensa le interesa acreditar que, al margen de las contrataciones penalmente cuestionadas, el Ayuntamiento le ha adjudicado licitaciones públicas, pretendiendo justificar así que sus anterior y cuestionadas contrataciones, también se adecuaban a la legalidad", concluye.