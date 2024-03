El Ayuntamiento de Córdoba niega que se haya invitado a empresas a los nuevos contratos de Infraestructuras

La controversia entre PP y PSOE por los contratos de Infraestructuras continúa. Si el PSOE insistía este jueves en que el Ayuntamiento de Córdoba "ha invitado" a empresas del caso Infraestructuras a nuevas licitaciones, el PP defiende que los contratos estaban publicados en la plataforma de contratación para que cualquiera empresa se pudiera presentar y, además, agregan que Smeco Technology SL "cumple con los requisitos legales" para ser adjudicataria.

El responsable del área, Miguel Ruiz Madruga, ha comparecido este jueves y ha explicado que los contratos menores "se hacen conforme a la norma, lo hacen los técnicos y pasan por todos los informes de legalidad, asesoría jurídica, intervención y contratación, que valora el pliego técnico". Así, ha defendido que se trata de "un proceso libre" en el que "se presentan las empresas que quieren, cualquiera puede hacerlo".

En este caso se presenta, efectivamente y a los dos contratos, una empresa que está investigada por el caso Infraestructuras, pero que "cumple con todos los requisitos legales para poderse presentar, para poder licitar y ser adjudicataria", ha informado Madruga, que ha vuelto a insistir en que "lo que sería una legalidad es que impidiéramos que pudiera presentarse". "No sé si ellos harían eso, porque están muy de acuerdo en las prevaricaciones, pero nosotros no lo hacemos así", ha expresado Madruga en referencia al PSOE.

Ruiz Madruga ha recordado que, precisamente tras el caso Infraestructuras, el Ayuntamiento llegó a un acuerdo en la Junta de Gobierno Local, para que los contratos menores que superaran los 3.000 euros se iban a publicar en la plataforma "para dar transparencia", por lo que "ya no podemos invitar a empresas". Así, la delegación tuvo que sacar estos dos contratos menores para un periodo de cuatro meses mientras se adjudica un contrato estructural que está en fase de adjudicación, por 2,3 millones de euros, que es para mantenimientos de edificios y colegios y que ya tiene propuestas.

"Generamos dos, porque son dos objetos distintos, y por lo tanto no hay fraccionamiento: uno es para carpintería y otros para albañilería, son dos contratos pequeños que se lanzan a la plataforma de contratos del sector público, aunque no es un requisito legal" ha insistido y ha acusado a José Antonio Romero de "mentir" porque "no se invita a empresas, nosotros nos hemos limitado esa posibilidad".

El concejal le ha insistido al PSOE a que "vaya a la Fiscalía sin problema" porque "estoy muy seguro de lo que hemos hecho" porque "probablemente yo me vaya después al juzgado para demandarle a usted por delitos de calumnia" y ha calificado de "sucia y rastrera" la actitud de Romero.

El responsable de Infraestructuras ha admitido que "estábamos en un escenario donde no se hacían las cosas de manera correcta, y hemos pasado a otro donde tenemos un contrato estructural a varios años para el mantenimiento" de edificios y colegios. Para él, esa "etapa", que generó la investigación y que era "poco transparente", se ha dejado atrás y "es muy injusto cuando las cosas se están haciendo bien, en este caso no nos hemos equivocado y en este caso ha sido totalmente transparente".

"Yo no conozco el sumario porque respeto la justicia y serán los jueces los que determinen las responsabilidades, no sabía quiénes eran las empresas comprometidas, porque no me interesa, me interesa que las cosas funcionen en mi delegación", ha expresado y le ha pedido a Romero que "las explicaciones las tiene que dar él, que mientras unos sufrían por el Covid, otros montaban tramas para llevarse el dinero de las mascarillas", en referencia al caso Koldo.

"Ustedes, socialistas, estaban montando una trama para llevárselo, utilizando una vez más el drama humano, como hicieron con los ERE", ha dicho, "ustedes tienen la mierda y tienen que salir del lodazal", ha concluido.