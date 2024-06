Antonio Gala ya 'cuida' el Gran Teatro de Córdoba

El pasado 28 de mayo se cumplió un año de la muerte a los 92 años de Antonio Gala, escritor que siempre se consideró de Córdoba aunque naciera en la pequeña localidad de Brazatortas (Ciudad Real). Pasado este tiempo, y tras aquellos primeros reconocimientos, la ciudad por fin este jueves 13 de junio, festividad de San Antonio de Padua, ha comenzado "a devolver" parte de todo eso que el autor "hizo a lo largo de su trayectoria y que nos ha dejado legado con su Fundación y con su obra", en palabras del alcalde, José María Bellido. Porque desde ya, en el bulevar del Gran Capitán, en pleno corazón de la capital, luce un busto con su reconocible figura que mira al Gran Teatro, el coliseo en el que tantas obras suyas tomaron forma.

"Ser de Córdoba es una de las pocas cosas importantes que se pueden ser en este mundo", se ha oído, en la propia voz -grabada- de Antonio Gala, en la fase inicial del nuevo homenaje que Córdoba ha brindado a "este cordobés universal, uno de los escritores y literatos más insignes de nuestra historia que siempre llevó a Córdoba donde él fue, en su corazón, en su palabra, en su recuerdo", ha apuntado Bellido. Ante cientos de personas, que han querido participar del acto, se ha descubierto a continuación la escultura, obra del artista riojano César Orrico, Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura 2023 y miembro de la séptima promoción de jóvenes creadores de la Fundación Antonio Gala, en el curso 2008-09.

De hecho, esa fue una de las peticiones que realizó el presidente de la institución, Francisco Moreno, tras el acuerdo de todos los grupos municipales de rendir tributo a Gala con este busto. "Y qué gran acierto, porque es una auténtica maravilla, que demuestra lo acertado de la labor que se lleva desarrollando en la Fundación Antonio Gala en las últimas décadas y con más intensidad estos últimos años", ha añadido el alcalde en su intervención en un acto que ha estado amenizado por piezas musicales interpretadas por la Real Filarmónica Eduardo Lucena de Córdoba y un recital de poesías, y que ha concluido con una ofrenda floral.

Como no podía ser de otra manera, Bellido ha alabado la figura de Gala, que siempre "nos recordaba no sólo la importancia de Córdoba a lo largo de la historia de la humanidad, no solo la importancia de sentirnos parte de esta tierra, sino el amor tan inmenso que le profesaba". De hecho, ha ensalzado que "a través de su labor nos hizo crecer a todos como ciudad", una labor que "no quedó solo en esa palabra o en ese recuerdo", si no que tomó forma con "su regalo más preciado", que es la Fundación.

El busto inaugurado en el bulevar del Gran Capitán tiene el reto ahora de "ser el epicentro" de la actividad cultural en el Centro de la ciudad, en un espacio en el que, además, Antonio Gala "está mirando con una mirada sincera al Gran Teatro, donde tantas de sus obras se han estrenado y proyectado". Para concluir, el alcalde ha apostado por que esta escultura "debe servir de homenaje y de recuerdo, pero también para que cada día de San Antonio nos reunamos en Córdoba en torno a la figura de Gala, en torno a la cultura, porque Antonio así lo merece y Córdoba también así lo agradece".

A partir de ahora, en el debe de las instituciones queda el siguiente reconocimiento al escritor fallecido hace poco más de un año a la edad de 92 años y tras una larga enfermedad. Este no es otro que poner su nombre, como quedó acordado a mediados del pasado mes de octubre, a la Biblioteca Central de Lepanto, que se sitúa en la ronda del Marrubial y que pasará a llamarse Biblioteca Antonio Gala. De momento, Antonio Gala ya custodia el Gran Teatro, otro de los epicentros culturales de la ciudad.