Una patrulla de alumnos mediará para resolver conflictos en el Colegio Santos Mártires de Córdoba

Alumnos de Sexto del Colegio Santos Mártires (San Basilio) harán las veces de "agentes anti-conflicto" en el recreo. Patrullarán por el patio tratando de poner "soluciones pacíficas" a los problemas que vayan surgiendo o cuando otro alumno se les acerque y pida su intervención. Irán identificados con petos rojos, para distinguirse de los guindillas, y su única arma será el diálogo: la palabra, la mediación. Pero, como en la justicia, si no fuera posible llegar a un entendimiento entre las partes, serán los jueces (en este caso los profesores), quienes tengan que dictar sentencia.

Esta iniciativa y otras más componen el kit anti-conflicto de la campaña Vivir sin convivir no es vivir contra el acoso escolar, que los casi 50 alumnos de Sexto A y Sexto B han diseñado y presentado este martes coincidiendo con la celebración del Día de la Paz en los colegios.

Todo esto se engloba dentro de un proyecto más amplio que la asociación CIC Batá empezó a desarrollar en este centro el pasado mes de octubre, a través de talleres, con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo (AACID).

"El objetivo es que fuera el propio alumnado quien aportara ideas para mejorar la convivencia, tanto en los colegios como en la comunidad", explica la coordinadora del mismo, Luisa Verdúo. De ellos, por tanto, ha salido la propuesta de constituir patrullas de alumnos mediadores, seguramente para orgullo del actual consejero de Justicia y exalcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, que no desaprovecha cada vez que puede para mostrar su ambición de implantar la cultura de la mediación en Andalucía.

El kit anti-conflicto que se ha entregado a todas las clases de los distintos cursos, contiene banderas y carteles para decorar el aula con eslóganes como Inmunízate contra la homofobia, Utiliza las cabeza para pensar y no las manos para pegar, Di no a la violencia, un poco de paciencia o Ser diferente no importa.

Todo este material, elaborado por los alumnos que participa en el proyecto, está acompañado por una serie de comunicación que incluye una pequeña obra de teatro escrita (Noa y su bullying), un vídeo de YouTube, una canción de rap (Buscamos valientes), escrita y cantada también por ellos, y una exposición de fotografía en el patio del colegio, representando cómo evitar y resolver situaciones de conflicto.

Durante el proyecto también se han producido intercambios virtuales con otros centros educativos de otros países implicados en proyectos de acoso escolar en los que interviene CIC Batá, compartiendo experiencias y buscando soluciones para hacer del mundo un lugar mejor, ha detallado Verdúo.

"Buscamos valientes"

El alumnado ha completado el tradicional acto del Día de la Paz con la lectura de un manifiesto contra el acoso escolar en el que han destacado la "importancia de no estar callados" ante el bullying y de "denunciar" para que las víctimas puedan recibir la ayuda que necesitan: "Si callamos, somos cómplices y acosadores".

Como dice el título de escogido para la canción de rap, los alumnos del Santos Mártires "buscamos valientes para fomentar el respeto y la tolerancia entre todos, nos formaremos en la detección y prevención del acoso escolar. Si todos nos comprometemos, podremos contribuir a fomentar un entorno más pacífico, en el que todos puedan desarrollarse y vivir en paz".