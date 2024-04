Alfonso Roldán da las claves para realizar una buena foto de naturaleza y una excelente

La fotografía de naturaleza la puede realizar tanto un aficionado como un profesional con los equipos que hay actualmente, pero "la fina línea" que marca la diferencia para que una foto sea "excelente" es la creatividad, el ojo experto con el que mirar el objeto fotografiado.

Porque para conseguir una buena foto de la naturaleza y, sobre todo, de fauna, hacen falta una serie de requisitos, según ha explicado a EFE el presidente de la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Córdoba (Fonacor), Alfonso Roldán, para quien uno de los "imprescindibles" es la paciencia.

Aunque también hay que conocer "muy bien la técnica", contar con un "buen" equipo con teleobjetivo porque "con un móvil se pueden hacer buenas fotos, pero nunca de animales que se mueven rápido, suelen estar lejos y además ser esquivos".

Para Roldán, que atesora más de 120 premios fotográficos desde que en 2001 comenzó a presentarse a los certámenes, cuando "se van hacer fotos de animales tienes hay que tener un gran conocimiento técnico del equipo, ya que no puedes parar a ver "dónde está cada botón" y son "pocos segundos" para enfocar y disparar. Y, sobre todo, "suerte, constancia y mucha, mucha paciencia", ha insistido Alfonso Roldán.

Conocimiento de la fauna

A su juicio, el conocimiento sobre la fauna también es "decisivo", un requisito en el que el presidente de Fonacor lleva ventaja por su formación como biólogo: "A mi me ayuda mucho, porque sé cómo se comportan las distintas especies y es más fácil prever cómo se van a mover".

Fonacor se creó en Córdoba en 2007, que es "cuando realmente empezó aquí esta afición" aunque antes ya salían "unos pocos" al campo. De hecho, Alfonso Roldán recuerda que antes de comenzar en el mundo de la fotografía "salía al campo con unos prismáticos y un cuaderno de campo" y a partir de ahí se aficionó a la fotografía.

Al principio le resultaba "complicado" porque en su cabeza "había fotos imposibles de hacer, porque no conocía la técnica", algo que fue evolucionando, también porque se formó como fotógrafo. Su pasión por la naturaleza y el medio ambiente le ha llevado a hacer fotos "imposibles no, pero sí muy difíciles" como la que le ha supuesto el primer premio del 74 Concurso Mensual FotoRevista Argentina sobre el reino vegetal con una instantánea de una planta carnívora.

Premios Internacionales

"Cuando empecé a hacer fotos no me presentaba a los concursos pero luego, poco a poco, como los compañeros con los que me relacionaba lo hacían pues decidí hacerlo, y no me ha ido nada mal", señala. Así, hasta ahora, además de múltiples premios nacionales ha conseguido galardones en Argentina, Francia, Reino Unido, Bulgaria, o Eslovenia.

Asegura que hace fotos porque disfruta y cuando sale al campo no va "buscando participar en un concurso, sino disfrutar" lo que antes veía con unos prismáticos ahora captarlo con una cámara. Sin embargo, una vez que ha conseguido la foto va buscando "otras perspectivas y otros comportamientos de los animales", como en Extremadura, donde estuvo "buscando aguiluchos" y consiguió una "foto excelente" de una pareja de estos animales copulando.

Fotografía sobre todo aves porque "son las especies más numerosas, más fáciles de localizar y que también aportan un gran colorido". Eso no quiere decir que no capte otro tipo animales como en su último viaje a Gambia, donde fotografió chimpancés "pero son mucho más difíciles y más escasos, mientras que los anfibios se esconden en invierno, los reptiles son más complicados de localizar".

A lo largo de los últimos años también ha experimentado la evolución que está sufriendo la fauna por el cambio climático, que "no es que se hayan extinguido, pero sí es verdad que antes se podían fotografiar relativamente cerca y ahora cada vez quedan menos y hay que desplazarse más".

Una de las circunstancias que ha advertido es, por ejemplo, con las aves que anidan en los campos de cereales, al recogerse el grano cada vez antes por las altas temperaturas, hay veces que pasa la cosechadora cuando aún no han terminado la cría. Aunque no se hayan extinguido especies de aves por el cambio climático, cree que si continúa la evolución actual sí se verá la desaparición de algunas como las esteparias.