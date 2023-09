Alba Ventura deleita a un público entregado en el FIP Guadalquivir de Córdoba

Al grito de bravo y en pie despidió anoche el público a la pianista Alba Ventura, que deleitó con su concierto La Appassionata, uno de los platos fuertes de la 14 edición del Festival Internacional de Piano (FIP) Guadalquivir, que con Encarnadas: Mujeres-Patrimonio-Piano rinde homenaje a las mujeres apasionadas, libres, valientes y fuertes que a lo largo de la historia han logrado que su voz fluya a través de la música.

A una de esas appassionatas, Alicia de Larrocha, estuvo dedicado el concierto de Ventura, que rindió tributo a la mujer apasionada, resiliente, llena de certezas, pero también de claroscuros. También a esa dualidad que se impone ante una mujer que debe elegir entre ser libre o corresponder al amor. Y lo hizo con un escogido programa que inició con preludios de Chopin, esos pequeños retazos de melodías hechas todas y cada una de ellas para comunicar una idea o un sentimiento y que en las manos de la catalana llevaron al público a vivir un auténtico carrusel de emociones.

La segunda parte del concierto fue un emotivo homenaje a la considerada mejor pianista española del siglo XX, Alicia de Larrocha, que este 2023 cumple el 100 aniversario de su nacimiento. Niña prodigio, dio su primer concierto a los seis años, logrando ser la pianista de nuestro país con mayor proyección internacional, ganadora de dos Grammys y alzada como Mejor Artista del Mundo en 1977. De Larrocha nos dejó un vasto legado a través de numerosas grabaciones del repertorio musical español y para homenajearla no hay mejor intérprete que Alba Ventura, que fue discípula de la propia Alicia, de quien recibió clases magistrales, y que transportó al público a través de un programa de enorme pasión y colorido ibérico impecablemente ejecutado y con el que logró una extraordinaria conexión con los asistentes al Gran Teatro.

El programa dio comienzo con Ofrena, de la propia De Larrocha y continuó con una selección de preludios de Federico Mompou dedicados a la homenajeada. La velada continuó con selección de tonadas de Joaquín Nin-Culmell -Canción del labrador, Copla castellana, Copla extremeña, Canción otoñal (vascongadas) y Seguidilla murciana (a Alicia de Larrocha)- para culminar con Sevilla y Castilla de la Suite Española de Albéniz y Allegro de concierto y El Pelele de Granados.

Nacida en Barcelona, Alba Ventura debutó como solista a la edad de 13 años junto a la Orquesta de Cadaqués y Sir N. Marriner en San Sebastián y en el Auditorio Nacional de Música. Desde entonces su carrera como solista no ha parado de crecer con invitaciones de auditorios como el Wigmore Hall, el Barbican y la Iglesia de Saint Martin in the Fields, Concertgebouw de Ámsterdam, Musikverein, Cité de la Musique de París, y la Sala Svetlanovsky de Moscú entre otras, habiendo tocado además de en las principales salas españolas. Su actividad internacional también la ha llevado a actuar en Estados Unidos, Colombia, Argentina, Nueva Zelanda y China. Ha sido dirigida por personalidades como Antonini, Harth-Bedoya, Hogwood, Mas, Pons, Oue, Ros Marbà y Vásary, y ha colaborado con importantes orquestas como la Philharmonia y Hallé, London Mozart Players, Filarmónica Nacional de Hungría, la Sinfónica Nacional Checa y las principales orquestas españolas.

Alba Ventura, que ejerce como profesora en el Conservatorio Superior de Música del Liceu, es además una devota música de cámara, y ha colaborado, entre otros, con los cuartetos Brodsky, Takacs y Casals, los violinistas Boris Belkin, Gordan Nikolic, Leticia Moreno, Tai Murray y Lina Tur Bonet, la violista Isabel Villanueva, y los cellistas David Cohen y Astrig Siranossian.

Entre las distinciones recibidas, cabe destacar el Queen Elizabeth Rosebowl entregado por el Príncipe de Gales, el triunfo en las audiciones internacionales del Young Concert Artist Trust (YCAT), su inclusión en el programa Rising Stars que promueve ECHO (European Concert Halls Organisation), el Premio Impulsa de la Fundación Príncipe de Girona y la Medalla Albéniz de la Fundación Isaac Albéniz.

Por otra parte, este domingo, el FIP Guadalquivir propone un innovador concierto teatralizado, Gitanilla, con Caminantes Danza, doble premio Indefest 2022 por su montaje Bendita Rutina. Antes, los asistentes disfrutarán de una cata dirigida de vinos, mezcal y jamón ibérico.