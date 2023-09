El FIP Guadalquivir regala al público un atardecer de música, emoción y descubrimiento en La Calahorra

El entorno de la torre de La Calahorra y el Puente Romano de Córdoba vivió ayer de la mano del Festival Internacional de Piano (FIP) Guadalquivir "un largo atardecer, de Papaloapan al Guadalquivir" que transportó al numeroso público allí congregado a través de un viaje de descubrimiento y emoción con el piano como protagonista. Una vez más, el extraordinario patrimonio histórico de la ciudad se convirtió en un escenario excepcional para cuatro propuestas musicales en una international woman piano session que sorprendió y no dejó indiferente a nadie.

La velada comenzó con el descubrimiento de Pauline Viardot, una compositora prolífica y brillante del siglo XIX cuyas originales y rítmicas obras interpretó Isabel Dobarro, que reivindicó la necesidad de poner en valor las composiciones y el talento de las mujeres olvidadas por la historia de la música. El atardecer continuó al compás flamenco de Pepe Sánchez, compositor, baterista y pianista referente de la cultura musical acompañado por la bailaora Pilar Díaz y que levantaron al público de sus asientos con su particular paseo por Andalucía y, en especial, por la Judería cordobesa, que sirvió de fondo a este concierto único, con obras icono del disco Aromas creadas por el propio Pepe Sánchez.

De la tierra andalusí nos trasladamos al río Kushiro donde sonó la música jazzera y oriental de las niponas Morimoto Sisters. Ataviadas con el kimono tradicional japonés, haciendo gala de un enorme virtuosismo, sorprendieron con sus voces, que alcanzaban agudos imposibles y graves increíbles, e hicieron disfrutar a partes iguales a los allí congregados con ritmos desde Ennio Morricone hasta melodías japonesas.

El viaje llegó a su fin en el río Papaloapan, el puerto mexicano de los bellos atardeceres donde La Calandria, con el arpa, la jarana, el guitarrón y el piano de Alonso Blanco, sumergieron al más puro son jarocho. Como es habitual, el FIP Guadalquivir sigue empeñado en hacer aflorar el talento musical no solo de Córdoba, sino del mundo, y La Calandria es un claro ejemplo de esta apuesta por la música de alta calidad que, partiendo de la tradición, aporta nuevas visiones.

¿Quiénes son los artistas?

Isabel Dobarro está considerada una de las pianistas españolas con más proyección internacional. Mujer a Seguir en la Cultura del año 2021, profesora del Centro Superior Katarina Gurska e invitada como visiting professor en la London Performing Academy of Music en Londres (UK), Isabel ha desarrollado su carrera en los Estados Unidos, España, Alemania, Rusia, Bélgica, Argentina, Italia y Portugal.

El curriculum de Pepe Sánchez es tan extenso como el maravilloso viaje al que invitó al público en la tarde-noche de ayer. Nacido en Peñarroya-Pueblonuevo, pero criado en Madrid desde los 6 años, Sánchez estudio en el Real Conservatorio de Madrid y amplió sus estudios en Basilea (Suiza), Montpellier y París (Francia).

Como instrumentista ha sido galardonado con el premio Récord World en sus ediciones del 1974 al 1977 y en 1980 la revista Modern Drummer le concedió el premio a uno de los cuatro mejores baterías del momento en el ranking mundial. Ha organizado creado y conseguido que el Allen Star Drummer’ s Festival haya sido Récord Guinness los años 2000, 2002 y 2009. Como baterista ha actuado bajo las batutas más prestigiosas de la música sinfónica y ligera: Elmes Bernstein, Michele Legrand, Henry Mancini, alo Sifrin, Barry White, Paul Muriat, Walton de los Ríos, Luis Cobos, Rafael Sanz Espert y un largo etc.

En el mundo discográfico, ha colaborado con prestigiosas figuras: Bárbara Streisand, Diana Ross, julio Iglesias, Raphael, Paloma San Basilio, Rocio Jurado, Kimera , Miguel Ríos, Nino Bravo, Camilo Sexto, Bruno Lomas, Juan Manuel Serrat, Dúo Dinámico, etc. Como compositor, arreglista y productor discográfico, son numerosos los temas que ha escrito y grabado. Como artista cuenta con varios álbumes, el último de ellos, Aromas. Y como director de orquesta ha dirigido a prestigiosas como: London Sinfoni, Orquesta RTVE, Orquesta Conciertos de Madrid, Orquesta Manuel de Falla, Orquesta Bética de Sevilla, Orquesta Ciudad de Málaga.

Pilar Díaz es una joven pero ya experimentada bailaora que ha trabajado con artistas de la talla de Carmen Cortés. Ha formado parte de espectáculos como Tres Culturas de Tito Losada, Fronteras en el aire de Ángel Rojas o Las Minas Flamenco Tour. Esta cordobesa, actualmente afincada en Madrid, ha sido bacada en el taller coreográfico en el Centro Coreográfico María Pagés y ha sido bailarina principal en la 14ª Noche flamenca de la peña El Rincón del cante de Córdoba y en el espectáculo La saeta flamenca, dirigido por Rafael Lora.

Morimoto Sisters es un dúo de voces, compuesto por Satomi y Emiko Morimoto, dos hermanas japonesas, que incluyen en sus repertorios músicas de oriente y occidente interpretadas a un altísimo nivel gracias a sus voces prodigiosas y a su virtuosismo al piano. La soprano Emiko Morimoto es licenciada en la Tokyo College of Music y en su largo currículum se encuentra el tercer premio en la competición Asian Classical Music Concert en Tokyo, 2003. Ha sido becada por la fundación Rosa Sabater, Foundation of Hazen Hosseschueders en 2005, y por la Fundación Richard Stapley, Education Trust en 2005 y 2008. También ha ofrecido conciertos en diferentes países de Europa y Asia.

Por otra parte, la pianista y, también, soprano Satomi Morimoto, es licenciada por la Tokyo University of Arts and Music. Cursa un Master Degree of Music en la Guildhall School of Music and Drama, en The City University of London. En su dilatada carrera musical Satomi ha realizado numerosos conciertos como solista con orquestas, ha compuesto para bandas sonoras, ha sido músico de estudio y su versatilidad musical la ha llevado a grabar diez discos con la formación de jazz fusión ST Fusion. Con el tercer disco de esta banda ha cosechado a nivel nacional el premio al mejor álbum de jazz 2010 de los premios UFI, (Unión Fonográfica Independiente) y, como solista, ha publicado el álbum Orient no Kaze (2008).

La Calandria es un grupo de música tradicional mexicana proveniente de Xalapa, Veracruz, México. Son representantes de la nueva generación de músicos mexicanos, que fusionan la pasión y conocimiento de su raíz con el profesionalismo académico. Su estilo se nutre de diferentes géneros, el jazz, el blues, la música sinfónica pero resaltan la enorme riqueza sonora y poética de la antigua tradición del fandango jarocho, del Sotavento veracruzano.

El proyecto está integrado por Raymundo Pavón, quien además de ser parte de La Calandria es músico de Natalia Lafourcade; Alejandra Paniagua, cantautora con su propio proyecto musical; y Diego Huerta, músico de jazz y música tradicional de varios proyectos musicales. Alejandra, Raymundo y Diego han concebido la belleza del son jarocho desde la lucidez y potencia del verso nuevo. Estudiosos de las formas antiguas de interpretación del Son jarocho, su formación la han realizado con legendarios maestros que cultivan este arte por generaciones. Actualmente están preparando el lanzamiento de su segundo material discográfico, que aborda panoramas de la música contemporánea y sonidos de tradiciones mexicanas como el mariachi, el bolero ranchero y el canto cardenche.

Alonso Blanco es pianista, compositor, arreglista y educador. Ha sido docente en el Centro de Estudios JazzUV y en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Reconocido en la escena musical nacional por su versatilidad y entendimiento para interpretar distintos estilos como el latin jazz, son jarocho y la música clásica. En 2016 grabó un álbum al lado de Daniel Smith y reconocidos músicos del Berklee College of Music de Boston, MA. Alonso Blanco se ha presentado en foros y Festivales de gran prestigio como: Festival de la Costa del Golfo en Florida, Palacio de Bellas Artes en México, Festival Internacional de Percusiones en Argentina, Festival Internacional de Latin Jazz en San Francisco, CA, Festival de Jazz de la Ciudad de México, Cumbre Tajín, Festival Internacional de Son Jarocho de Los Ángeles, California, entre otros. Actualmente, es profesor de la cátedra de Piano en Jazz UV, en la ciudad de Xalapa.

El FIP Guadalquivir tendrá uno de sus momentos álgidos hoy sábado con La Appassionata, el concierto que la universal Alba Ventura interpretará en el Gran Teatro de Córdoba a las 20:00 y con el rendirá un particular homenaje a la que fue su mentora, la extraordinaria Alicia de Larrocha, de cuyo nacimiento se cumplen ahora 100 años. Los más rezagados todavía están a tiempo de conseguir su entrada en la taquilla del teatro antes del concierto.