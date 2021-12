La AECC abre una tienda en el centro comercial La Sierra para ayudar a los enfermos de cáncer de Córdoba

La lucha por hacer frente al cáncer no cesa y la Asociación Española Contra el Cáncer de Córdoba (AECC) es un claro ejemplo de ello. Por eso, aprovechando que el espíritu solidario de todos aflora con más sentimiento en fecha navideñas y son muchos los que buscan el regalo perfecto para sus seres queridos, esta organización ha abierto una tienda en el centro comercial La Sierra bajo el lema Que tu regalo dé esperanzas a muchos, con un objetivo contundente: recaudar lo máximo posible para destinarlo a aquellos enfermos más vulnerables.

Detalles solidarios como bolígrafos, chapas, paraguas, agendas y pulseras con mensajes; juguetes para los más pequeños como peluches, muñecas, libros o un ajedrez; una gran variedad de complementos en forma de pañuelo, bufanda, sombrero, collar o gafa de sol; y, sobre todo, ropa tanto de hombre como de mujer e incluso de niño. Y es que todo lo que se vende en este espacio de responsabilidad social que tiene el centro comercial ha sido donado por entidades privadas y personas anónimas para que, hasta el próximo 22 de diciembre, puedan llamar la atención de aquellos que quieren encontrar el regalo de Reyes perfecto y solidarizarse con la causa.

"El objetivo es ayudar al paciente de cáncer y a sus familiares con la intención de aumentar la cartera de servicios para los más vulnerables y alcanzar sitios a los que no hemos llegado todavía, porque aún nos llega información de que existen personas que no nos conocen y no saben lo que podemos ofrecerles en calidad de vida", ha destacado la presidenta de la AECC de Córdoba, María Auxiliadora Cabaná, quien ha sido la encargada de inaugurar este proyecto en la tarde del lunes.

Por supuesto, lo ha presentado junto al gerente del centro comercial La Sierra, Istvan Aguilera, entidad que ha llevado a cabo esta colaboración de forma "totalmente altruista" cediendo uno de sus locales. "Todo lo que se trate de colaborar con asociaciones y con proyectos ilusionantes como este lo hacemos de forma gratuita y estamos encantados de ayudar en la lucha contra el cáncer", ha precisado el gerente del centro, ya que ha añadido que esta iniciativa está enmarcada dentro de la campaña Muchas Ganas impulsada por el centro comercial.

Esta tienda "para todas las edades" no es un lugar de ropa de segunda mano, porque han colaborado un total de 28 firmas de gran valor: Juana Martín, Nelson y Carreras, Ana Torres, Ana Martina, Chiquilín y María José, Dos Gardenias, By Toril, Inma de la Riva, Basi Del Río, Cortés, Rafa Quirón, Amelia Baena, Ángel Benito, La Cañeta, Princesa interiores de señora, Piedra, Aceitunas Torrent, Sapisa, Bodegas Pérez Barquero, Óptica Cordobesa, El Corte Inglés (ha donado diez cajas de prendas de ropa), Salce, Rafael Valverde, Soledad Capitán, Salud León Moda, Boutique Valle y Jurado, Poler Chica y Floristería Andaluz.

Son muchas las firmas que se han volcado en esta iniciativa solidaria y que, como ha señalado la gerente de Aceitunas Torrent, Setefilla Torrent, esperan que "se anime mucha gente" a comprar unos productos "impresionantes" que ayudan a esta causa tan necesaria. "Siempre estamos dispuestos a ayudar a esta asociación en lo que necesiten y por eso aportaremos las latas de aceitunas que hagan falta", ha puntualizado Torrent.

También han mostrado su compromiso con esta iniciativa el Ayuntamiento de Córdoba, el Hospital Quirón Salud con la presencia de su representante Rafael Obrero, entidades solidarias como la Asociación San Rafael de Alzheimer y Otras Demencias de Córdoba, con su presidente Rafael Luque a la cabeza, e incluso la Guardia Civil con la presencia del teniente Rafael Valero, quien ha destacado "la sostenibilidad" de este proyecto que permite "darle un segundo uso a la ropa que no se utiliza".

Con una idea destinada a favorecer no solo a aquellos a los que el cáncer atormenta sus vidas, sino a sus allegados que también sufren esta dura enfermedad, esta tienda solidaria espera seguir ayudando a las personas más vulnerables a la vez que llena de sorpresas los árboles de Navidad de muchas familias.