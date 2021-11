Cáncer en tiempos de covid: Andalucía diagnostica un 17% menos de casos durante la pandemia

Un nuevo proyecto de trabajo tratará el Viaje del paciente oncológico en el nuevo entorno covid-19. Un documento que analizará las patologías oncológicas desde sus distintas fases, en materia de prevención, abordaje y tratamientos. Un entorno, el de la pandemia, en el que en Andalucía se han diagnosticado un 17% menos de casos, según el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre

Este informe se ha presentado en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) de la mano del consejero y del director general de Merck en España, Miguel Fernández Alcalde. Ésta compañía de ciencia y tecnología, fabricante multinacional de productos farmacéuticos, químicos, y de biotecnología, ha colaborado con la administración sanitaria en la realización de dicho informe.

"Durante la pandemia ha disminuido en Andalucía en un 17% el diagnóstico de cáncer. No significa que no lo hubiera, significa que no lo diagnosticamos", ha declarado Aguirre. Es por ello que en la actualidad estos casos están "dando la cara con más virulencia" que si se hubiese abordado el diagnóstico precoz, según ha indicado.

A nivel europeo se han producido un 25% menos de casos detectados y en "una gran mayoría de las comunidades autónomas ese porcentaje ha sido de hasta un 50%", ha referido. Según el consejero, esto "significa fallos en nivel del abordaje precoz".

Aguirre ha explicado que el tratamiento de estas patologías oncológicas se han abordado según el momento sanitario que iba provocando la pandemia. Así, durante la primera ola, en marzo de 2020, hubo un cierre a nivel hospitalario y de centros de salud, lo que lo complicó. El consejero ha ejemplificado la situación con los pacientes del cáncer de colón. "Dejamos de mandar a los domicilios el seguimiento de captación que se estaba realizando para las pruebas específicas. Esta situación, que se encontraba dentro de la estrategia de diagnóstico precoz para este tipo de cáncer, se alargó durante dos meses y medio", ha dicho. No obstante, Aguirre ha recordado que "no paramos nunca lo que son los medios diagnósticos ni paramos la actividad quirúrgica oncológica, le dimos una prioridad absoluta".

Tras el aprendizaje de la primera ola se empezó a trabajar los planos de contingencia en cada uno de los hospitales. "En el momento que subía el covid disminuía la actividad quirúrgica pero nunca la quirúrgica oncológica", según el consejero, quien ha incidido en que la lista de espera de estas intervenciones bajó en Andalucía respecto a otras comunidades autónomas.

Según ha insistido, el documento Viaje del paciente oncológico en el nuevo entorno covid-19 supone un punto de inflexión para tratar esos ámbitos de mejora que repercutan de forma positiva en los pacientes. Para Aguirre, la telefarmacia es una de esas mejoras, y ha asegurado que el sistema de tratamientos oncológicos a domicilio "ha venido para quedarse". "Ha sido un trabajo que ha facilitado la adherencia del tratamiento a los pacientes oncológicos para la evolución de la patología", ha referido.

Por su parte, el director general de Merck en España ha asegurado que el proyecto es "un reto social de gran relevancia en el ámbito de la salud", ya que, como ha apuntado, el cáncer, según la Organización Mundial de la Salud, es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Por ello, una de las finalidades que trata este documento es abordar las necesidades no cubiertas de los pacientes que luchan contra esta enfermedad, según ha relatado.

Fernández Alcalde ha señalado que "estamos viviendo un nuevo paradigma en el mundo de la oncología y todos los actores implicados perseguimos un propósito común, que no es otro que el de mejorar el bienestar integral de las personas con cáncer".

El proyecto está liderado por el coordinador del Plan Integral de Oncología de Andalucía, David Vicente, y pretende ser una guía de referencia para la atención sanitaria de calidad en el contexto que ha generado la pandemia, poniendo al paciente oncológico en el centro del proceso de abordaje de la enfermedad para que pueda acceder al tratamiento específico para su patología, en el marco de la oncología médica de precisión y la medicina.

Este trabajo ha contado con la colaboración de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

La estrategia andaluza ha recibido recientemente el premio a la mejor Estrategia en Oncología y a la mejor Estrategia en niños y adolescentes en la XVI edición de los premios Best in Class, promovidos por la publicación especializada Gaceta Médica y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos.