López Andrada revisa 30 años de poesía en 'El horizonte hundido'

Casi 100 poemas resumen en El horizonte hundido la trayectoria poética de Alejandro López Andrada. Con prólogo y selección de Antonio Colinas, el libro, publicado por Hiperión, está concebido como una "poesía desreunida" que proyecta la voz singular del escritor nacido en Villanueva del Duque, centrada en la naturaleza y el mundo rural, a partir de la certeza de que toda su trayectoria ha sido una reelaboración o suma de variaciones de los motivos y tonos presentes en sus primeros poemas.

Un proyecto que, según López Andrada, que presentó ayer la antología (que acota 30 años de creación poética, de 1985 a 2015, de El valle de los tristes a Los ángulos del cielo) en Córdoba en el marco del ciclo Letras capitales del Centro Andaluz de las Letras, acompañado por Carlos Clementson, tiene como impulsor a Colinas, que le sugirió que reuniera su obra poética en un volumen. "Pero yo le decía -indicó ayer López Andrada- que hay algunos libros y poemas que no quiero volver a publicar porque no me gustan lo suficiente para darlos a la luz de nuevo. Yo prefería una selección y a él se le ocurrió el término de poesía desreunida. Se puso a ello y seleccionó los poemas que más le llegan de mis 15 poemarios".

'Los pájaros del frío' y 'Las voces derrotadas' son dos de los libros más representados

"Casi al 100% coincido con él", apunta el escritor sobre la labor desarrollada por Colinas. "Ha acertado sobre todo con los poemas de Los pájaros del frío, que es un poemario que me gusta mucho, y con los de Las voces derrotadas, que fue premio Ciudad de Córdoba, y La tumba del arco iris, sobre la muerte de mi padre. Tres libros esenciales de los que ha cogido los poemas más emblemáticos".

"Dice Antonio en el prólogo, y también lo creo yo, que en mi primer poemario, El valle de los tristes, ya estaba mi voz y los demás han sido variaciones sobre esa misma voz, que ha ido madurando, un mundo poético cada vez más esencializado, más pulido y más puro. He ido buscando la esencia y la luz de la palabra en un mismo mundo, si bien en los últimos poemarios ha entrado el espacio urbano, aspectos de temática social que antes no estaban... Pero el mundo de El valle de los tristes sigue estando en Los ángulos del cielo. Creo que lo difícil es conectar con tu mundo, tener una voz desde que empiezas y seguir perfeccionándola".

Algunos poemas no se presentan en su formulación original sino que han sido retocados: "Yo en esto soy muy juanramoniano, pido perdón a los lectores porque estoy reescribiendo continuamente mi poesía, en esto soy muy maniático... He hecho algunos cambios sobre todo en los primeros poemas".

El título, reconoce el poeta, revela una visión pesimista: "Influyó el hecho de verme ya con 60 años, sin futuro, sin trabajo, la realidad del país, las circunstancias sociales, la desigualdad, cada día hay más pobres y más ricos... No veo mucho futuro en este estado pesimista de la realidad. El horizonte real es el de mi tierra pedrocheña, que aparece mucho en mi poesía, y el metafórico es el que alude al plano laboral y económico. Ese desánimo lo simbolizo en el horizonte hundido".

La obra poética de López Andrada ha sido reconocida con diversos premios entre los que figuran el Rafael Alberti, el Fray Luis de León y el Andalucía de la Crítica. Uno de los últimos galardones conquistados por el escritor es el Jaén de Novela, por Los perros de la eternidad (2016).

A comienzos de 2018 López Andrada publicará una nueva novela "que cerrará la trilogía iniciada con El jardín vertical y Los perros de la eternidad: la primera habla de Madrid, la segunda de Córdoba y esta se desarrolla en la naturaleza plena". "Quiero hablar de la soledad del hombre en la naturaleza, un hombre que huye de Madrid a una casa de campo abandonada: la soledad absoluta", añade.

Y, también en proyecto para el próximo año en la esfera narrativa, la reedición de Los años de la niebla: los últimos pastores, segunda parte de su trilogía rural (ver despiece), reescrita y pulida.

