Las precipitaciones regresan hoy tras dejar casi 17 litros en la capital

El Día de Reyes estuvo pasado por agua, al menos parte de la mañana. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante el día de ayer cayeron en la capital 16,7 litros de agua en forma de precipitaciones, desde las 03:00 hasta las 10:00, si bien las lluvias volvieron después ya más débiles, sobre las 14:00. Lejos del temporal de nieve que atravesaron algunos municipios cordobeses, la capital se conformó con nubes y temperaturas más frescas que las de días atrás. Una imagen que se volverá a repetir a lo largo del día de hoy. El día fue tan fresco que la temperatura más alta (13,5 grados) se registró a primera hora de la madrugada, a la 1:00, mientras que el pico más bajo llegó a las 11:00, cuando los termómetros contabilizaron 6,8 grados. A medida que fue avanzando la mañana y las nubes dejaron paso a algunos claros de sol las temperaturas fueron hacia arriba quedándose en una media de entre nueve y diez grados.

Y para el día de hoy se prevé aún más frío y de nuevo lluvia, dejando un final de navidades pasado por agua e impidiendo que los niños puedan disfrutar al máximo de sus regalos de Reyes. En este caso, la previsión de la Aemet para el día de hoy trae agua para todo el día con chubascos algo más fuertes entre las 19:00 y las 22:00. Aún así, el paraguas no podrá cerrarse durante toda la jornada ya que por la mañana también habrá lluvia débil que no desaparecerá en ningún momento. Las temperaturas caerán además dejando mínimas que se quedarán en los dos grados, casi cinco menos que la jornada de ayer, y las máximas previstas serán de nueve grados, una oscilación también bastante amplia si se compara con estos días anteriores. El comienzo de la semana no será mucho mejor. La tan deseada lluvia llega por fin para quedarse (a tramos) y el lunes la Aemet prevé una probabilidad de precipitación de un 75% entre las 00:00 y las 12:00 que subirá a un 95% para el día siguiente, el martes, cuando lloverá durante casi toda la jornada. El miércoles traerá nubes y sol pero no hará desaparecer los chubascos porque de nuevo se esperan lluvias. Las precipitaciones se irán con la llegada de la mitad de la semana ya que el jueves parece que saldrá el sol y el viernes desaparecerán por completo las nubes.

Las temperaturas se mantendrán sin muchos cambios a los mismos niveles que hoy durante el arranque de la semana, si bien el día más frío será el martes, cuando la mínima baje hasta los cero grados. A partir del miércoles los termómetros subirán con máximas de hasta 16 grados.