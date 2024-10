Seventeen abre sus puertas en Córdoba

Seventeen, el proyecto más disruptivo del hostelero Alberto Lucena, acaba de abrir sus puertas en pleno Vial cordobés. Un alegre local a la altura de Manuel Cuéllar Ramos, 3, da la bienvenida a sus clientes. Puro 'fast good' inspirado en la estética rockola.

A pesar de su juventud, esta es la segunda sede de Seventeen en España. La primera fue la de Valencia. "Tenemos todo controlado para mantener ambas abiertas y con intención de, en un futuro, poder expandirnos por Andalucía", vaticina Lucena.

Este creador de contenido y disfrutón profesional de la vida sorprendió a propios y extraños con un giro de guión inesperado: "Seventeen nació con posterioridad a tener una agencia de marketing especializada en restauración. Después de dejar a un cliente relacionado con los french tacos, se me ocurrió la idea de introducir este producto en España".

Lucena lleva la hostelería en sus venas, pero intentó en vano, escapar a su destino: "Años atrás me habia dedicado a hosteleria con la empresa familiar pero cuando salí de ahí me prometí no trabajar nunca más en este sector, ya que es muy dura. Sin embargo, siempre me rondó la idea de montar algo propio".

French taco / Juan Ayala

Y la chispa que iluminó su camino como emprendedor llegó a su vida: "Como decía, la empresa nace de los tacos franceses, que para mí es un plato muy versátil con muchas proteínas y salsas, por lo cual siempre tienes alguna combinación nueva que probar. No obstante, sabía que al ser un producto que no se conoce tenía que meter las burger como reclamo. Adía de hoy se vende casi la misma cantidad de burger que de tacos". Así mismo, reconoce: "Nosotros somos una hamburguesería para todo el mundo. Normalmente cuando abren alguna empresa de smash burger suelen ser bastante caras y a veces con carnes de no muy buena calidad. Sin embargo, la nuestra es aguja de ternera gallega madurada".

Smash Burger / Juan Ayala

Seventeen Córdoba tiene personalidad propia. En Valencia han ido ampliando la carta poco a poco. Aquí han empezado con las hamburguesas más sencillas y más vendidas, en las que se puede apreciar el sabor de la carne

Además, de la experiencia de saborear sus platos en el local, el cliente los puede pedir a domicilio con Just Eat, pero es más que probable que dispongan de reparto propio en las próximas semanas.