¿Qué puedes hacer este fin de semana en Córdoba?

Este fin de semana el protagonista indiscutible será el calor, por lo que lo mejor será optar por planes interesantes, atractivos y divertidos pero que nos rescaten del rigor de la canícula.

Sin duda, el evento musical de esta semana es el concierto de Antoñito Molina en la Plaza de Toros de Córdoba. El roteño tiene una cita con sus incondicionales mañana a las 22:00 horas. Aún quedan entradas a la venta para disfrutar del talento del compositor de El Club de los Soñadores y cuestan 22,50 euros.

Si lo que nos apetece es silencio, historia y cultura a la luz de la luna, la visita nocturna a Medina Azahara es una proposición irrechazable. En la web oficial de Medina Azahara informan de que la visita nocturna guiada, que comienza a las 21:30, tiene un coste de 15 euros los adultos, 10 euros los niños y gratis los menores 4 años. El pago se efectuara por adelantado, mediante tarjeta de crédito (excepto AMEX) o transferencia bancaria.

El tour dura 90 minutos aproximadamente. Incluye la entrada al yacimiento y el servicio del guía oficial.

No obstante, quienes no tengan vehículo para llegar a la Puerta de Acceso al yacimiento o simplemente no les apetezca conducir, siempre pueden decantarse por visita guiada nocturna a Medina Azahara con trasporte incluido, que sale del centro de Córdoba capital a las 21:15.

El precio de esta opción es de 25 euros adultos, 15 euros los niños y los menores de cuatro años no pagan. E incluye: transporte de ida y vuelta (Córdoba - Medina Azahara), entrada al conjunto arqueológico y visita guiada.

Por otra parte, en la Filmoteca de Andalucía proyectan hoy a las 20:30 El autoestopista, de Ida Lupino. Un clásico del cine B en blanco y negro. Roy Collins y Gilbert Bowen se dirigen por carretera hacia México. A varios kilómetros de la frontera que separa México de los Estados Unidos, el conductor Roy acepta la proposición de su compañero Gilbert para que lleven en el asiento de detrás del automóvil a un autoestopista llamado Emmett Myers. Pronto descubrirán que se trata de un psicópata que está sembrando el pánico entre los conductores de este tramo de carretera fronterizo.

Mañana a las 20:30 tendrá lugar el estreno del documental Transuniversal, de Rafael Robles Gutiérrez 'Rafatal'. Un viaje por la historia de la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas trans. TransUniversal traza un mapa histórico, cultural,cinematográfico, social y humano.

Previamente, a las 18:00, el público podrá ver una selección de cortometrajes de Rafatal, bajo el título: MUCHAS MUJERES Y ALGUNOS HOMBRES (!Manuela, el cinto! / El día de mi boda / Domicilio habitual / Caen piedras del cielo / La vida por encima / La llave).

Con las temperaturas que prometen arreciar en los próximos días siempre es una buena idea tomarse un cóctel. Y en Córdoba sobran los lugares en que dejan volar la imaginación y el buen hacer a golpe de coctelera. Premier Gin & Class, Distrito Cocktail Bar, Voraz de Julio, Glacé Lounge Bar y Vértigo son algunos de los establecimientos que no faltan en la agenda de los más sibaritas de la ciudad a la hora de disfrutar de un combinado.