Vuelven las visitas nocturnas a Medina Azahara: precios, horarios y transporte

Más allá de leyendas románticas y el lógico interés por contemplar un espacio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la visita a Medina Azahara es por méritos propios una magnífica opción en su versión nocturna.

En una ciudad como Córdoba en que la canícula extrema anula las voluntades turísticas del más pintado, la posibilidad de contemplar la ciudad palatina a última hora del mundo se convierte en una atractivo aliciente.

A partir de mañana, cordobeses y turistas podrán elegir entre ver esta maravilla a plena luz del día o hacerlo a partir de las 21:30. En la web oficial de Medina Azahara informan de que la visita nocturna guiada tiene un coste de 15 euros los adultos, 10 euros los niños y gratis los menores 4 años. El pago se efectuara por adelantado, mediante tarjeta de crédito (excepto AMEX) o transferencia bancaria.

El tour dura 90 minutos aproximadamente. Incluye la entrada al yacimiento y el servicio del guía oficial.

La cita para todos los que adquieran esta modalidad es a las 21:30 en la Puerta de Acceso al yacimiento. Por lo que deberán de llegar con su coche al parking de Medina Azahara con suficiente antelación y tomar la lanzadera por su propia cuenta para estar a la hora de comienzo en el punto de encuentro.

No obstante, quienes no tengan vehículo para llegar a la Puerta de Acceso al yacimiento o simplemente no les apetezca conducir, siempre pueden decantarse por visita guiada nocturna a Medina Azahara con trasporte incluido, que sale del centro de Córdoba capital.

El precio de esta opción es de 25 euros adultos, 15 euros los niños y los menores de cuatro años no pagan. E incluye: transporte de ida y vuelta (Córdoba - Medina Azahara), entrada al conjunto arqueológico y visita guiada.

Las visitas se realizarán sólo en idioma español, de martes a sábado (ambos incluidos). Desde el 21 de junio al 20 de septiembre, ambos inclusive. El correspondiente bus sale a las 21.15 -aunque hay que presentarse 5 minutos antes allí- de la Glorieta de Cruz Roja (frente al Hotel Eurostars Palace).