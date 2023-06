Los cinco mejores lugares de Córdoba para tomar un buen cóctel

En pleno barrio de Camping está Glacé Lounge Bar (Escultor Fernández Márquez, 9). Su ofertan la integran desayunos, aperitivos, cafés, copas, helados o su personalísima coctelería de autor. Sus habituales se distribuyen entre el interior del local y su coqueta terraza al aire libre. Aunque, sin duda, lo que es un espectáculo es ver a sus barmen hacer las mezclas, bases y elaboraciones propias que dan lugar a cócteles clásicos y de vanguardia.

No son coctelerías ni bares, pero hay dos restaurantes en Córdoba donde no sólo se come de fábula y la decoración es un sueño, también sirven cócteles de autor memorables tanto por el continente como por el contenido.

Los de Vértigo (esquina de Doña Berenguela con Anastasio Relaño), son una auténtica declaración de intenciones: sabores originales, mezclas complejas y deliciosas servidas en vasos del famoso artista José Piñero. Del mundo de los sueños del chef Javier Moreno y sus bartenders emergen -entre globos, humo y esferas- payasos terroríficos, máscara tribales, temibles peces y monos karatekas.

El color morado tiene un papel destacado en esta primera temporada del restaurante. No obstante, no todo son cócteles. También es posible disfrutar de una copa al gusto del cliente con los espirituosos más habituales.

Tardeo de autor y del bueno es el que se practica tanto en la terraza superior como la que tiene a pie de calle el restaurante Voraz de Julio (Paseo de la Ribera). La última apertura del Grupo Sojo pone la miel en los labios a sus comensales con la música que comienza a sonar a primera hora de la tarde en el restaurante, cuya oferta gastronómica aúna alta cocina con cócteles firmados por el propio Santiago Madueño. Para ello se inspiró en los textos del libro El alma cordobesa de Romero de Torres (1930) que descubrió en un anticuario madrileño mientras trabajaba en la elaboración de la carta de Voraz de Julio. ¿El resultado? Nombres tan inspiradores como La Chiquita Piconera, El Toro de Belmonte o Un kraken por el Guadalquivir.