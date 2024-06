El panadero cordobés José Roldán consigue un nuevo hito a nivel mundial

El panadero cordobés José Roldán ha vuelto a hacer historia. El director técnico de Panadería El Brillante capitanea desde finales de 2021 la Selección Española de Panadería Artesana, que acaba de proclamarse subcampeona en el Campeonato Internacional de Jóvenes Panaderos, organizado por la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros (UIBC). El certamen se ha celebrado en Reykjavik (Islandia) del 3 al 6 de junio.

Desde finales de 2021 José Roldán ejerce como seleccionador nacional del equipo español y junto con el director técnico, Jesús Sánchez y no son pocas las veces que han elevado a la Panadería Española a lo mas alto.

Este logro conseguido en Reykjavik se suma al conseguido por el contingente español en el Campeonato de Berlín 2022 y donde la selección se alzó con el Premio a la Innovación, Originalidad y Sostenibilidad por parte del Jurado.

Igualmente es justo destacar que España es la vigente Campeona del Mundo tras alzarse con la victoria en 2023 en el Campeonato Bread in the City celebrado en Rímini. Para el seleccionador José Roldán este éxito supone "un orgullo para la panadería española, ya que el nivel era muy alto y no iba a ser fácil pisar el cajón. Han sido unas jornadas muy intensas y con muchos nervios, pero gracias al apoyo de Ceoppan y de los patrocinadores hemos podido conseguir el objetivo de subir al podio".

Respecto a sus compañeras ha subrayado que "han hecho un trabajo impresionante, cumpliendo al detalle todo lo que habíamos previsto. Han estado sobresalientes".

Esta medalla de plata es un magnífico premio y reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que se ha ido realizando durante muchos meses, con concentraciones intensivas en la instalaciones de Salva en Lezo (Guipúzcoa), y en la Escuela Materia (Madrid), bajo la coordinación y el apoyo de la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (CEOPPAN).

Desde el equipo Espigas agradecen a todos los patrocinadores y marcas que apoyan a la Selección Nacional, y que han hecho posible un nuevo hito histórico en la panadería española. Una muestra más del alto nivel que hay en la actualidad entre los profesionales del sector.