Antonio Vega, Queen o el Rey León en la oferta cultural del Palacio de Congresos de Córdoba

La oferta cultural del Palacio de Congresos de Córdoba arranca 2024 con fuerza y bastante variedad. Los musicales y el humor serán los platos fuertes de la programación de invierno. Los días 20 y 21 de enero, en función doble, los espectadores podrán disfrutar de El Gran Show del Rey León. Habrá función a las 17:00 y a las 20:00 el día 20 de enero; mientras que el 21 la cita será a las 12:00 y a las 17:00. Las entradas ya están disponibles y su precio va de los 25 a los 28 euros.

El día 3 de febrero a las 20:00 Remenber Queen resucitará la mejor música del inolvidable Freddie Mercury y su legendaria banda.

Los admiradores del humor de Martita de Graná podrán verla en directo el 10 de febrero a las 21:00, pero las entradas están prácticamente agotadas.

En su nuevo espectáculo Martita relatará cómo le ha cambiado la vida en los últimos años, tanto profesional como personalmente. Pondrá el foco en temas como la soltería, la edad, la importancia de la salud mental… sin perder un ápice del salero y el desparpajo que la hicieron tan popular en redes, sobre todo durante la pandemia. Desde entonces es una de las influencer más mediáticas y divertidas que recorre los escenarios de las mejores salas y teatros de España.

El punto de inflexión llegó con un vídeo que se hizo viral y con el que, Marta Martínez García, que es su verdadero nombre, contó en algo más de dos minutos todos los aspectos que hacen de la ciudad de la Alhambra un sitio único: sus tapas, la milnow’,Sierra Nevada, el Albaicín, la Alhambra, el Granada CF, la gente joven en invierno, la diversión o las universidades.

El 23 de febrero a las 21:00 el Palacio de Congresos de Córdoba acogerá de nuevo el show Punto para los locos de Ángel Martín y las entradas están agotadas.

Con Punto para los locos Ángel Martín intentará que te des cuenta de que lo único que nos diferencia no es si estás o no estás loco, sino a qué volumen están en tu cabeza la voz de la vergüenza, el miedo, los agobios, la impaciencia... e intentará que, la próxima vez que una de esas voces vuelva, no puedas evitar burlarte de ella y poner en el marcador otro "punto para los locos".

Muy diferente es el humor del Comandante Lara, que saltará al escenario el 24 de febrero. Al día siguiente hará lo propio el showman Juan Dávila. No quedan ya entradas para ver a ninguno de los dos.

El 2 de marzo a las 20:30 dará comienzo El sitio de mi recreo. Homenaje a Antonio Vega. Las entradas, ya a la venta, tienen un precio que va de los 26 a los 28 euros. Se trata de la mayor experiencia creada para revivir la música y las canciones de un artista único.