El musical 'Chicago' aterriza a finales de octubre en el Gran Teatro de Córdoba

El otoño de 2024 llega a Córdoba repleto de candilejas y de la mejor música con Chicago. El Musical, basado en la obra teatral de Maurine Dallas Watkins. La cita es del 24 al 27 de octubre en el Gran Teatro. Las entradas ya están a la venta y valen entre 23 y 62 euros.

Chicago suena a Broadway y a plan perfecto para pasar una tarde o una noche especial en el corazón de la ciudad. Suena a éxito y a recuerdo inolvidable. Y suena a todo ello con razón. Chicago acaba de cumplir 27 años ininterrumpidos en cartel que lo dicen todo. Una ocasión única de vivir una auténtica experiencia Broadway en la capital.

El público disfrutará de una velada inolvidable en los míticos años 20. Los asistentes se sumergirán en su ambiente mientras degustan una copa de cava o una consumición en sus bares de inspiración Art Déco ¡Tranquilos porque en el teatro no hay ley seca! Un show en que convertirse en testigo de la increíble historia que escandalizó a todo Illinois en 1924. Una historia sobre avaricia, asesinatos y el mundo del espectáculo, repleta de éxitos como All That Jazz y Razzle Dazzle.

Con más de 60 premios internacionales, una partitura mítica y una de las mejores coreografías de la historia, Chicago se ha convertido en un fenómeno teatral que no te puedes perder. 34 millones de espectadores ya lo han visto.