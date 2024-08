El monumento natural más impresionante de Córdoba está en Zuheros

La revista Viajar ha rastreado el mapa de España, provincia por provincia, buscando los monumentos naturales más impresionantes. En el caso de Córdoba, el destino elegido es Hornachuelos, y más concretamente su Cueva de Los Murciélagos.

"En Zuheros descubrimos la Cueva de los Murciélagos, un espacio que alberga una de las colonias de murciélagos más grandes de Andalucía, siendo un refugio crucial para varias especies. Además, la cavidad ofrece vestigios prehistóricos, con pinturas rupestres y restos neolíticos. Y, como nos encontramos en el Parque Natural Sierras Subbéticas, también se pueden realizar actividades como senderismo o escalada deportiva".

Esta formación natural apenas está a cuatro kilómetros del núcleo urbano, en pleno Geoparque de las Sierras Subbéticas. Un auténtico espectáculo de la naturaleza que se eleva casi mil metros sobre el nivel del mar. El recorrido turístico habilitado ronda los 415 metros y el visitante se enfrenta a 700 escalones, sin olvidar que se realiza un descenso de hasta 65 metros de profundidad. No obstante, la profundidad máxima descubierta, hasta el momento, es de 75,5 metros.

En la actualidad, se trata de la cueva más grande de la provincia de Córdoba con más de 3.300 metros topografiados.Durante miles de años ha sido el agua lo que ha horadado y dado sus caprichosas formas a la cavidad. De hecho, hay diferentes salas de la cueva con formaciones calcáreas. Aunque, sin duda, la formación más famosa de la Cueva de los Murciélagos es El Espárrago, que no es sino una estalagmita de cuatro metros de altura. Aunque, curiosamente, la estalactita de la cual depende su crecimiento mide solo 10 centímetros.

Las primeras noticias de la Cueva de los Murciélagos datan de 1938, cuando en plena Guerra Civil un grupo de oficiales del ejército destinados en Baena se adentran en la primera exploración oficial a la cavidad. Y en el fondo de la Cueva hallan un esqueleto.

No sería hasta mediados de los 40 cuando se encontraran las primeras pinturas rupestres neolíticas y calcolíticas, que son únicas en el mundo.

La Cueva de los Murciélagos fue descubierta en 1938 / El Día

Los orígenes de la civilización

Ya en 1962 y 1969 arrancan los primeros trabajos arqueológicos que arrojan luz sobre el neolítico andaluz, que al parecer comenzó mil años antes de lo que hasta ese momento se pensaba.

Las últimas excavaciones se llevaron a cabo entre 1990 y 1993 y en el año 2002, con la finalidad de seguir recomponiendo la historia de la Cueva y estructurando un pequeño recorrido para las personas que tuvieran dificultad para afrontar el itinerario oficial, lo que supone suprimir las salas más profundas del conjunto.

Otro de los grandes hallazgos tiene lugar en 2018, cuando se obtienen los resultados de ADN realizados sobre el esqueleto, que se identifica como el primer agricultor del sur de la Península Ibérica y que vivió hace más de 7.000 años.

Los lunes y martes no festivos o que no sean parte de un puente, permanecerá cerrada. De miércoles a viernes (no festivo) (previa Reserva) se podrán hacer visitas individuales (hasta 20 personas).

El horario de verano va del 1 de abril al 30 de septiembre y los pases son a las 12:30 y a las 17:30. Mientras que en invierno -del 1 de octubre al 31 de marzo-, los pases son a las 12:30 y a las 16:30. Los sábados, domingos y festivos se recomienda reservar. En verano, los pases son a las: 11:00, 12:30 y 17:30. Y en invierno a las 11:00, 12:30 y 16:30. De miércoles a viernes, no festivos y previa reserva, se admiten visitas para grupos (más de 30 personas). El horario será a convenir en la reserva previa.

El horario para realizar las reservas por teléfono o email (para toda la semana) es de miércoles a viernes (no festivo) de 10:00 a 13:30. Se puede hacer en el teléfono 957 69 45 45 y en el correo turismo@zuheros.es