Estos son los mejores platos para evitar la resaca en la Feria de Córdoba

La experiencia es un grado y a la hora de evitar o superar una buena resaca es fundamental. Así que toma nota de los platos y alimentos, en general, que contribuirán a que tu bajada a los infiernos tras ingerir alcohol no sea tan dramática ni prolongada durante la Feria de Córdoba 2024.

Lo primero que debes hacer es llevar en el bolso o bolsillo alguna bolsita de frutos secos, que son una opción no sólo sabrosa, sino también saludable y que cabe en cualquier sitio. ¿De cualquier tipo? No. Almendras, anacardos, nueces, avellanas y piñones son especialmente ricos en B12, la vitamina aliada para prevenir y superar el resacón en la Feria.

Cualquier bocado rico en proteínas te salvará también y si va entre dos lonchas de pan, es decir, un bocadillo, mejor que mejor. El objetivo es empapar el alcohol. Así que aunque no sea lo más glamuroso del mundo, pídete un montadito de lomo, pollo, atún, salchichas, rabo de toro, carne mechada, carrillera o cualquier proteína que se te ocurra y a disfrutar.

El bocadillo de tortilla de patatas es un salvavidas al que poca gente se puede resistir. Y si vas a optar por alguna ración de fritos, escoge un buen flamenquín, un San Jacobo o el típico filete empanado y ¡solucionado!

Si el hambre o la necesidad de combatir los efluvios de Baco te pilla entre caseta y caseta o simplemente no quieres gastarte mucho, cómete una patata de asada. ¡Eso sí! evita salsas porque en combinación con las copas... las carga el diablo.

Un sandwich mixto o de jamón está también en la lista de elaboraciones fast food con que combatir los efectos del alcohol.

Así mismo, evita las comidas muy grasas porque te harán sentirte más pesado y en conjunción con el vino, el rebujito o las copas aumentará tu somnolencia. Los postres y golosinas muy ricos en azúcar son una mala idea porque elevan y prolongan su impacto.

Y no por sabida, debes olvidar la regla esencial: come antes de beber y no mezcles diferentes tipos de destilados. La otra regla no escrita es la del agua. Entre copa y copa bebe todo el agua que puedas porque así la deshidratación que genera el alcohol en tu cuerpo será menor, la resistencia mayor y los efectos más laxos.