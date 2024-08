Un japonés, el mejor restaurante de Córdoba según Tripadvisor

Los usuarios de Tripadvisor, a través de sus valoraciones, han elegido a Sibuya Urban Sushi Bar como el mejor restaurante de Córdoba. Con más de 3.000 opiniones en su haber, ocupa lo más alto del podium entre más de 800 restaurantes de la ciudad.

El establecimiento de Gran Capitán, 37 consigue la máxima puntuación en comida, servicio, relación calidad-precio y atmósfera.

¿Qué es lo que ha conquistado a sus comensales? En la propia web de Sibuya se desvela el secreto, pues se define como "un nuevo concepto de sushi, mucho más atrevido y original". Y añaden: "Contamos con una carta con toques diferentes a un japonés tradicional, con unas recetas de sushi innovadoras que van un paso más allá de lo que ya conoces, para ofrecerte algo que abrirá las fronteras japonesas y se acercará a ti como nunca nadie lo había hecho".

En efecto, dominan una carta amplia y bien asentada, pero en la que no faltan novedades. Su oferta gastronómica se articula en ensaladas, hot fire, baos, noodles, maki, uramaki, flamed roll, hot rolls, nigiri, gunkan, sashimi, tartar y postres.

El ranking de la plataforma Tripadvisor lo completan establecimientos como Bodegas Mezquita (Cruz del Rastro y Ribera), en la segunda y tercera posición; Taberna Casa Pedro Ximénez (4ª); Restaurante Damasco (5ª) y La Perla Azul (6ª).

En el séptimo lugar está ReComiendo; uno por debajo, Pasillo Oriental. Mientras que la novena posición es para Tu Pescaíto y la décima, para Restaurante Bambú.

Lo Mejor de lo Mejor

El pasado mes de septiembre se daban a conocer los Premios Best of the Best Traveller's Choice 2023. Y, por supuesto, hubo representación cordobesa. Los galardonados fueron La Casa del Pedro Ximénez (Deanes, 10) y Bodegas Mezquita Ribera (Ronda de Isasa, 10).

"Cada año, premiamos los destinos, los hoteles, los restaurantes y las actividades favoritas de los viajeros en todo el mundo. Para ello, nos basamos en opiniones y puntuaciones recopiladas durante los últimos 12 meses", destaca la popular plataforma. "Los ganadores del 2023 representan los logros del año pasado: todos aquellos lugares descubiertos y todas las veces que dijimos sí a una nueva aventura. Revelaremos los ganadores de cada categoría a lo largo del año", continúa diciendo.

Fueron dos los establecimientos cordobeses que fueron distinguidos como Lo mejor de lo mejor de Traveller’s Choice en la categoría de Restaurantes Informales. ¿Qué supone eso? Pues que tuvieron una gran cantidad de opiniones y comentarios excelentes de la comunidad del portal en un periodo de 12 meses. "Cada ganador ha cumplido nuestras rigurosas normativas de confianza y seguridad. Menos del 1% de los 8 millones de perfiles de Tripadvisor reciben el premio Lo mejor de lo mejor", subrayaban desde la plataforma.