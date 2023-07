La ruta más glamurosa por Córdoba de la mujer de Julio Romero de Torres

La fotógrafa Marina Testino ha llevado a cabo una de sus sesiones más icónicas en el Casco Histórico de Córdoba. Especializada en fotografía de moda y colaboradora habitual del diseñador cordobés Andrew Pocrid, ha desplegado su particular visión de la obra de Julio Romero de Torres con la joyería cordobesa como protagonista.

El Puente Romano, el compás de San Francisco, la Plaza del Potro, el exterior de la Mezquita-Catedral y el Patio de los Naranjos han ejercido de localizaciones de excepción para sus instantáneas, protagonizadas por la modelo Alejandra Grieve y con maquillaje de Victoria Bauzada.

No han faltado símbolos íntimamente relacionados con el pintor cordobés como la plata, San Rafael, la naranja o el sombrero cordobés (en esta ocasión firmado por Envol Complementos).

Esta acción se enmarca dentro de las actuaciones de promoción nacional e internacional de la Joyería de Córdoba impulsadas por la Asociación de Joyeros de Córdoba San Eloy con la financiación del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC).

La presidenta del IMDEEC, Blanca Torrent y la presidenta de la Asociación de Joyeros de Córdoba, Milagrosa Gómez, quisieron acompañarla a su paso por la Puerta de la Concepción Antigua de la Mezquita-Catedral de Córdoba, donde inmortalizó a la modelo -inspirada en la arrebatadora mujer de Romero de Torres- con piezas de joyería 'made in Córdoba'.

Entre focos, retoques de peluquería y maquillaje y cambios de complementos, Milagrosa Gómez explicaba: "Lo que pretendemos con Marina Testino es darle un enfoque mucho más actual a la fotografía y a la promoción de la joyería. Todo esto nos va a venir muy bien para poder promocionar a nivel nacional e internacional Córdoba es Joya, que es la marca de joyería en que estamos trabajando y que queremos que sea conocida y que se posicione a nivel europeo, al nivel que creemos que debe estar nuestra joyería".

Igualmente, ha destacado que la sesión fotográfica ha contado con una creación única: "Hemos sacado una pieza emblemática, que se hizo basada en este pintor y con la que -según nos ha dicho la artista- quería tener en cuenta el reflejo, la intensidad de la mirada en contraposición a la suavidad de la gestualidad de las manos, así como la forma en que Romero de Torres destacaba la fuerza de las piezas de joyería que llevaban sus modelos, que solían ser de brillantes y coral. Basándonos en esto hemos traído piezas de este calibre y e incluido una pieza única, que se llama La chiquita piconera y pertenece a una colección privada, pero es una muestra de la artesanía joyera de Córdoba".

No obstante, en líneas generales en el shooting de Testino había una hoja de ruta bien trazada, reflejo del talento y la variedad de estilos en el tejido joyero local: "Hay joyas que vienen de muestrarios de fabricantes de joyería y hay otras piezas que proceden de colecciones privadas pero realizadas por joyeros cordobeses. Queríamos mostrar la evolución: mostramos la artesanía, por un lado, y una joyería en que se aplica una tecnología que hacen que las joyas sean más competitivas. En Córdoba se puede hacer desde una joya exclusiva de alta gama hasta las que son más comerciales, sin rebajar ni diseño ni calidad".

Los admiradores de Córdoba y sus maestros joyeros no tendrán que esperar mucho para contemplar el resultado de una jornada llena de arte: "Se está combinando patrimonio y joyería en los rincones más emblemáticos de Córdoba. Estas fotos se expondrán en las ferias internacionales de joyería. E igualmente, cada joyero que haya participado podrá utilizarlas para poder promocionar sus productos. El primer sitio donde se podrán ver será en Madridjoya (la muestra tendrá lugar del 14 al 17 de septiembre 2023)".

Milagrosa Gómez terminaba su intervención haciendo un balance de la primera mitad del año sumamente positivo: "En 2023 hemos hecho una campaña de Navidad muy buena. Las ventas han devuelto la ilusión. Hemos arrancado bien. Creemos que la joyería está en un buen camino".

Empoderamiento cordobés

Por su parte, Blanca Torrent ha subrayado la vocación de continuidad en el apoyo desde la entidad que preside a este sector: "Seguiremos acompañando el resto del año a nuestros joyeros. Igualmente, quiero destacar algo que llevábamos tiempo trabajando en colaboración con ellos, que es la IGP. Podemos hablar de una marca de garantía adherida a lo que es el origen, el territorio de origen Córdoba y lo vamos a hacer no sólo para que los consumidores sepan la joya que están comprando, sino para apoyar también a esos profesionales cordobeses que día a día van mejorando y van haciendo un trabajo excepcional. En estas imágenes vamos a poder seguir transmitiendo el orgullo de ser cordobeses pero a través de nuestras joyas".

Absolutamente encantada con este proyecto se mostraba Marina Testino, que aseguraba entre foto y foto: "Como cordobesa me parece un orgullo hacer este pequeño homenaje a Julio Romero de Torres, cordobés universal por excelencia y más centrándome en su forma de retratar a la mujer: una mirada intensa, seductora y unas manos elegantes. Él se centra mucho en la joyería y lucen mucho las joyas en sus pinturas". Una oportunidad única para recalcar que "la mujer de Romero de Torres es una mujer moderna para su época, intensa, muy fuerte, que no se deja dominar ni conquistar. Por eso sigue gustando un siglo después, además de que es tremendamente bella". Esta hija de cordobesa e italiano ha ido más allá aseverando: "Como cordobés fue el primero en retratar el empoderamiento de la mujer como se entiende en el siglo XXI. La suya es una mujer fuerte, como no se había pintado antes".

Y es que, definitivamente, esta sesión fotográfica es el resultado de un proceso creativo mucho más complejo: "He intentado centrarme, más que en los propios cuadros, en la forma de retratar a la mujer, dándole un punto más actual, más moderno, más moda porque al final estamos fotografiando joyería, que es moda. Me he dejado llevar por las tendencias actuales, pero manteniendo la línea limpia y estética de sus cuadros".

La propia Marina ha destacado "que no ha supuesto ningún problema alcanzar un equilibrio entre el protagonismo de las imponentes localizaciones y las propias joyas" pues "Julio Romero de Torres era un cordobés muy orgulloso de ser cordobés por lo que se centraba en lugares emblemáticos. Entonces es fácil encontrar enclaves históricos y que tengan un punto de vista arquitectónico dentro de lo que son sus pinturas".