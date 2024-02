El festival del humor ¡Cucha! llega a los escenarios de Córdoba con el cartel de agotado en todos sus espectáculos. El evento aterriza en la ciudad el último fin de semana de febrero con algunas de las figuras humorísticas más destacadas del panorama nacional como Comandante Lara & Cía, Juan Dávila, Ángel Martín e Ismael Lemais y La Kiskillosa.

Con capacidad para 750 personas, el Palacio de Congresos de Córdoba acogerá el grueso de actuaciones. A su vez el Teatro Brillante será escenario del divertido show de Ismael Lemais y La Kiskillosa, que regresan tras haber sido padres con Cómo conocí a mi suegra.

Con las entradas agotadas en tiempo récord en casi todos los pases, ¡Cucha! se estrena señalándose con fuerza en la agenda de ocio cordobesa para terminar el mes de febrero, impulsando la industria cultural y turística de la ciudad, atrayendo a un amplio público de diferentes partes de Andalucía.

El pistoletazo de salida lo dará Ángel Martín junto a Ismael Lemais e Isita Díaz el viernes 23 de febrero, continuando el sábado con el doble viaje de Comandante Lara & Cía, y termina con Juan Dávila el domingo 25 de febrero.El viernes 23 de febrero se presentará Ismael Lemais y La Kiskillosa Cómo conocí a mi suegra en Teatro Brillante, a las 21:00. Será una sucesión de monólogos cotidianos donde realizan una divertida parodia centrándose en su relación de pareja y en situaciones del día a día analizadas desde el punto de vista humorístico.

Ángel Martín con Un punto para los locos será en el Palacio de Congresos de Córdoba, a las 21:00. "Lo único que nos diferencia no es si estás o no estás loco, sino a que volumen están en tu cabeza la voz de la vergüenza, el miedo, los agobios, la impaciencia... e intentará que, la próxima vez que una de esas voces vuelva, no puedas evitar burlarte de ella y poner en el marcador otro punto para los locos".

Comandante Lara & Cía Viaje con nosotros será también en el Palacio de Congresos de Córdoba, a las 17:30 y 20:30. El público se sentará en su asiento y recibirán las instrucciones de seguridad para poder emprender el viaje hacia el país de la carcajada de un modo divertido y fácil, para que todo los pasajeros puedan pasar el mejor vuelo de sus vidas. Todo ello con la garantía de una de la mejores aerolíneas como es AIR kejöèrsen.

El domingo 25 de febrero será el turno de Juan Dávila con La Capital del Pecado 2.0 en Palacio de Congresos de Córdoba, a las 17:30 y 20:30. Dávila es un auténtico showman que vendió su alma para crear el monólogo más intenso y lleno de emociones de todos los tiempos, en un show en el que puede pasar de todo… El mesías de la improvisación. Sabe cómo empieza, pero el final siempre lo decide el público. Es la nueva resistencia de la comedia dónde las risas y la diversión están garantizadas. Hará un repaso de los 7 pecados capitales y nos quitará las vergüenzas.