El documental cordobés dispuesto a desvelar 'El Misterio de la Barra'

El bartender cordobés Santiago Madueño, propietario de Distrito Cocktail Bar, acaba de debutar en el genero documental con El Misterio de la Barra. Su primera poducción se estrenaba recientemente en el marco del Festival de Málaga, concretamente en la sección de Gastronomía. Poco después se convertía en una de las grandes sorpresas de la gala de los The World's 50 Best Bars 2024 en Madrid, delante de una nutrida representación de la mixología internacional. "Le dimos muchas vueltas hasta dar con el nombre que mejor definía el proyecto. Queríamos desvelar qué se cuece en las barras y en las vidas de algunos de los mejores bartenders del panorama actual", asegura Madueño, quien añade: "El proyecto inicial era un corto pero cuando Shakti de Raco, la realizadora, se metió en montaje nos dimos cuenta de que no se podía resumir más y pasó a ser un medio film, que dura algo más de 30 minutos".

El Misterio de la Barra es un proyecto cuyo origen cumple ya una década: "Siempre me ha gustado mucho el mundo del audiovisual y en 2014 cuando comenzaron a surgir numerosos concursos de coctelería en España me ayude de dicho formato para introducirme en muchos de ellos. Esto fue el inicio, pero para poder realizar una película necesitaba ayuda. En 2016 conocí a un realizador y director de cine con el que di comienzo a este proyecto. Realizamos un teaser, que terminamos en 2017 con la ayuda de Miguel Pacheco, realizador lucentino gracias a quien me hice popular en el circuito de las coctelerías y los concursos dada la calidad de su trabajo. Resultaba llamativo que desde Córdoba se realizarán videos de presentación con tanta calidad". Pero no ha sido nada fácil que el documental viera la luz: "Finalmente después de buscar colaboración con diferentes marcas de destilados para apoyar el proyecto, no encontramos fórmula de sufragar los gastos del documental inicial. Pretendíamos grabar por medio mundo y claro está esto se nos escapaba de las manos".

Lógicamente, la historia no acaba aquí: "Retomamos el proyecto después de 2020. Nos dio mucho tiempo para pensar y coordinar otra fórmula de trabajo. Para ello consulté con una gran profesional con la que ya habíamos realizado trabajos relacionados con el mundo de la coctelería y facilitaba mucho el trabajo. Ella es Shakti De Raco, una audiovisual argentina que lleva en Málaga más de 17 años y que ya tiene varios documentales de gastronomía presentados en festivales internacionales y con algún que otro premio. Esto nos llevó a participar con el documental en el Festival Internacional de Cine de Málaga, con lo que fuimos una de las pocas cintas de coctelería que llega a un festival de cine".

Presentación de 'El Misterio de la Barra' en Madrid Cocktail Week / Shakti De Raco

Celebrities de barra

Una década da para mucho que grabar, contar y preguntar a algunas de las máximas estrellas del mundo de la coctelería mundial. De hecho, el documental incluye entrevistas, en primera persona, a figuras como Salvatore Calabrese. más conocido como 'El Maestro', y leyenda viva de las barras que revela alguna de sus anécdotas con celebrities de la talla de la reina Isabel II, Stevie Wonder o Sean Connery.

También tiene mucho que contar Julio Cabrera, de Cafe La Tova, en Miami, un cantinero cubano experto en ron y en los clásicos cubanos, y que, además, cuenta con el apoyo de su familia en uno de los bares de moda en Miami.

Otro de los bartenders de referencia es el mexicano Rodrigo Urraca, que ostenta actualmente en el listado The World's 50 Best Bars 2024 el número uno a nivel mundial. Tampoco han querido faltar Alejandro Alayon, gran representante de la sostenibilidad en los bares; Yhanna Padro, actual brand ambassador de destilados y considerada una de las mejores bartenders del panorama nacional; Juanjo González,de Caribbean Club -en su barra junto a Nuria su pareja puedes realizar un viaje en barco al caribe acompañado de sus estanterías llenas de tesoros y sus conocimientos y buena conversación-; Joao Eusebio, que como buen formador nos habla de la importancia de adquirir conocimientos y lo positivo de los concursos de coctelería para seguir creciendo y Danil Nevsky, una de las personas más influyentes de la coctelería mundial.

No obstante, a Santiago Madueño le gusta decir que su documental es "sobre todo, una ventana a un mundo en el cual pocas veces tenemos la oportunidad de entrar, dada la complejidad de mostrar destilados en televisión". Y destaca: "Por ello no se ha creado un Master Barman, al contrario de los chef, que en igualdad de condiciones muchos de ellos se han convertido en estrellas. Pero, ¿sabríais decirme un bartender famoso? Pues este era nuestro cometido: ir sembrando la curiosidad por El Misterio de las Barras.