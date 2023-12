¿Cuánto cuesta el jamón cordobés que está entre los 14 mejores de España?

A punto de comenzar las Navidades, no hay cuestión más perentoria que escoger un buen jamón. Y a esa tarea se ha dedicado, a cala y chuchillo, Raquel Acosta, la cortadora más famosa en España y cuya presencia se requiere en cualquier gran evento que se precie. Ella ha sido la elegida para elegir los 14 mejores jamones ibéricos de España para el diario Expansión.

En este selecto grupo destaca un cordobés, concretamente sale de los secaderos de Covap. Se trata de Alta Expresión de Los Pedroches. 2019. Una pieza de casi 9 kilos de peso que cuesta, según indica el diario, 655,50 euros. La alimentación de esos cerdos se basa exclusivamente en la bellota, son de raza 100% ibérica y el tipo de cría es extensivo, es decir, "en libertad en el campo".

¿La curación? 4 años y 4 meses.

"Este jamón galardonado por su excelencia en los premios Superior Taste Award 2023 es para la cortadora encargada de la cata "una de las piezas que más me ha fascinado. En primer lugar, por su estilizada anatomía, que resulta perfecta para el corte; en segundo, por su jugosísima carne, gracias al entreverado de la grasa, la cual hace que todo el sabor del producto quede muy presente en tu paladar. Se descubren notas dulces de miel, tierra, bellota y un tono de bodega perfecto. Un producto exquisito, sin duda", destaca Expansión.

Las estrellas de la dehesa

Recientemente Alta Expresión de Los Pedroches presentaba Luxury Collection, una exquisita selección de productos de bellota 100% ibéricos cuyo origen proviene de un lugar único rodeado por un mar de encinas y un mágico cielo estrellado, el Valle de los Pedroches, en el norte de la provincia de Córdoba, referente de garantía, autenticidad y exclusividad.

Este maravilloso y enigmático lugar es el origen de una de las leyendas más conocidas a lo largo de los siglos; porque ¿Y si la historia no es como nos la han contado? No eran Magos, sino Sabios, conocedores del cielo y las estrellas. Y su viaje no partió de Oriente, sino de un lugar mucho más cercano: Tartessos, al sur de la Península Ibérica, en Los Pedroches. La estrella de ocho puntas, perteneciente a la constelación de la Osa Menor o del Jamón, es símbolo de la búsqueda del camino y del regreso a casa de nuestro Sabios y la estrella que inspira el diseño de esta edición limitada de Alta Expresión de Los Pedroches.

Esta maravillosa historia de la leyenda que ha inspirado el original y especial diseño de la Colección podrá verse en realidad aumentada mediante un código QR que habrá en cada uno de los estuches.

Luxury Collection, con un packaging elegante y distinguido de estética navideña, consta de cinco lotes de productos de bellota 100% ibéricos perfectos para disfrutar y degustar en estas navidades.

La joya de esta exclusiva y limitada colección es el jamón de bellota 100% ibérico Alta Expresión de Los Pedroches Añada 2019. Tan solo 420 piezas de entre 8 y 9 kilos cada una, especialmente seleccionadas por los maestros jamoneros de Covap curadas lentamente durante más de 50 meses en sus bodegas naturales y con el aval de la Denominación de Origen los Pedroches, componen este lote por excelencia. Cada jamón lleva un certificado de autenticidad y un precinto inviolable con la que el cliente podrá descubrir la trazabilidad y el origen de cada pieza.

Este lote se completa con un cuchillo jamonero profesional (de acero alemán y mango con diseño exclusivo) y una botella de Malabrigo 2019, uno de los vinos de alta gama de la bodega Cepa 21, situada entre las más prestigiosas e innovadoras de la D.O. Ribera del Duero.