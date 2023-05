10 consejos para que la Feria de Córdoba no se convierta en una pesadilla

Aún quedan muchos días de Feria de Córdoba y, por lo tanto, no pocas oportunidades de que haya algún que otro contratiempo que empañe la diversión en El Arenal.

Para empezar, quien evita la ocasión evita el peligro. Por eso, olvídate de lucir joyas de gran valor ya sea económico o sentimental. No sólo por que te las puedan robar, sino porque con los bailes, bullas, abrazos y besos se pueden caer. Encontrarlos entre zapatos que van y vienen y la nube de albero es casi impensable.

Lo mismo ocurre con el dinero en efectivo. Lleva lo imprescindible y si es en un bolsillo ¡mejor que en un bolso, cartera o mochila! Es más, si vas en grupo, que lleve el efectivo uno de los integrantes y el resto siempre le podéis hacer Bizum ¡Bienvenidos al pago a escote del siglo XXI!

Nota mental importante: olvídate de estrenar móvil para la Feria porque el extravío o robo del mismo duele más cuanto más nuevo y caro es. Es más, te aconsejamos no sacar mucho el móvil para evitar que los amigos de lo ajeno puedan detectar modelo y marca y que te conviertas en el blanco perfecto. Los Iphones y terminales similares son los más codiciados. Y si ocurre lo peor y finalmente te lo roban, ve a denunciar a la comisaría más cercana y no te olvides de llevarte el número de IMEI del teléfono porque te lo van a pedir.

También has de tener en cuenta que da absolutamente igual el tipo de bolso, clutch, cartera de mano, bandolera, mochila o atillo de tela y palo rural chic que lleves porque los cacos y sus habilidades no tienen límites. Por lo que si quieres ponérselo más difícil, evita aglomeraciones (¡oh, menuda novedad!) y ponte el bolso sobre el pecho y bien agarradito con las manos cuando vayas a cruzar una muchedumbre ya sea dentro o fuera de las casetas.

Asegúrate de no dejar tus pertenencias en barra o taburete, ya que en ese momento te convertirás en el blanco perfecto para este tipo de delincuentes.

Si vas con tus hijos (sobrinos, ahijados o hijos de amigos porque eres un alma buena) a la Feria, lo mejor es llevarlos de la mano y nunca perderlos de vista. También resulta muy útil acordar con ellos un punto de encuentro en el caso de que se pierdan. Igualmente, es buena idea ponerle una pulsera con el teléfono de los padres. Y advertirles de que si se extravían no se muevan del sitio y si ven a un Policía acudan a él.

Tampoco es ninguna cuestión baladí elegir la hora en función de tus gustos y expectativas. La franja más relajada es la que va de 18:00 a 21:00 horas. Mientras que la más familiar es de 13:00 a 18.00 horas y si lo que quieres es marcha de la buena ¡ya sabes! la noche es tu territorio ideal. Al margen, hay una ley no escrita que dice que "las posibilidades de verte involucrado en un incidente ajeno a ti entre personas afectadas por el consumo de alcohol o drogas aumenta a medida que transcurre la noche y madrugada".

Así mismo, te damos dos trucazos para que no seas víctima de tu propio consumo de alcohol: no mezcles tipos de bebidas e intercala consumo de alcohol con generosas cantidades de agua mineral. Así reducirás la embriaguez, la deshidratación y la resaca posterior. De paso, aguantarás más y mejor como cualquier feriante de pro que se presuma. Y los delincuentes no harán de ti presa fácil al verte en un estado lamentable y 100% vulnerable. ¡Spoiler! El rebujito lo carga el diablo.

También debes ser cuidadoso con la ingestión de comida en puestos al aire libre y la manipulación de esos alimentos. Intenta evitar el consumo de salsas, pues si no están adecuadamente envasadas y refrigeradas pueden provocar una intoxicación alimentaria que te tenga varios días KO o incluso te lleve al servicio de urgencias.

Y por último, mima tus pies porque ampollas, rozadura y similares pueden boicotearte la Feria de Córdoba 2023. Así que, en la medida de lo posible, no estrenes calzado porque no sabes cómo lo vas a aguantar y el camino de vuelta a casa puede ser el último nivel del suelo es lava. Llévate sticks y apósitos de acido hialurónico con los que no sólo sentirás alivio sino que propiciarás la regeneración de la piel si se producen las tan temidas fricciones. También customiza tus zapatos con unas plantillas de gel para descargar el impacto de la pisada -especialmente con tacones altos- sobre la planta del pie.