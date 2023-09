Siete conciertos muy 'top' que bien merecen una visita a Córdoba

Durante los meses de septiembre y octubre Córdoba podrá presumir de albergar los conciertos de algunos de los artistas más destacados del panorama nacional. El 8 de septiembre a las 22:00 en el Coso de los Califas hará los honores Pablo Alborán con la Gira La Cu4rta Hoja 2023 para cuyo espectáculo quedan apenas unas cuantas entradas y cuyo precio ronda los 40 euros. El disco, de nombre homónimo y que se publicó a finales de 2022, incluye colaboraciones con María Becerra, Carín León, Ana Mena, Leo Rizzi, Aitana y Álvaro de Luna. Como primer avance estrenó la canción Llueve sobre mojado con Aitana y Álvaro de Luna como invitados.

Los incondicionales de David Bisbal tendrán que esperar hasta el 9 de septiembre para corear los temas del subcampeón de la primera edición de Operación Triunfo en su gira Me siento vivo. El de Almería promete darlo todo a partir de las 22:00 en la Plaza de Toros de la capital. Las entradas tienen un precio que va de 44 a 71,50 euros,

El próximo 29 de septiembre a las 22:00 horas el cantante Pablo López tiene una cita con su público en el Teatro de la Axerquía de Córdoba. Así pues nuestra ciudad es una de las paradas que el cantante malagueño hará durante su gira. Ya hace casi tres años que se dejó ver en el mismo escenario.

Las entradas están ya a la venta y sus precios oscilan entre los 40 y los 60 euros aproximadamente. Ha sido el propio López quien comunicaba en redes sociales la fecha de su concierto en Córdoba. Aunque por ahora falta mucho para el show, sus fans podrán deleitarse en abril con su nuevo single, El abrazo más grande de todos los tiempos.

También están a la venta las entradas -con precios entre los 44 y los 66 euros- para ver a Miguel Poveda el próximo 30 de septiembre a las 22:00 en la Plaza de Toros en su gira El tiempo pasa volando. El catalán puede presumir de haber estado nominado en varias ocasiones a los Grammys Latinos, colaborado con figuras tan destacadas como Serrat, Chavela Vargas, Alejandro Sanz o Vicente Amigo y de haber grabado 16 álbumes.

Manuel Carrasco actuará el 6 de octubre (21:30). Con su Tour Corazón y Flecha ya ha agotado las entradas en nuestra ciudad. El concierto en el Coso de los Califas será, previsiblemente, uno de los últimos de su gira española 2023. Después tan sólo actuará en Bilbao, Pamplona y Barcelona.

Dos de las divas de la música andaluza pasarán por Córdoba con sus respectivos espectáculos el próximo mes de octubre. La primera en hacerlo será India Martínez en el Teatro de La Axerquía. La cita es el 21 de octubre a las 21:30.

El precio de las entradas va de los 25 a los 55 euros.

India Martínez vuelve a los escenarios con su nueva gira Nuestro Mundo, nombre que da vida a su último trabajo discográfico que recientemente ha visto la luz.

Nuestro Mundo incluye nuevas canciones que dan vida a alguno de los poemas de su libro Verdades a medias. Ahora, la artista cordobesa las llevará al directo como solo ella sabe hacerlo. Ritmos muy latinos como la bachata y la rumba estarán representados dentro de su repertorio más baladista y popero. Nuestro Mundo Tour es un espectáculo en el que además de sus nuevos temas, India interpretará también algunas de sus canciones más conocidas.

El turno de Diana Navarro será casi una semana más tarde. El 27 de octubre a las 20:00 los incondicionales de la malagueña se reencontrarán con su ídolo en el Gran Teatro de Córdoba. Traerá el espectáculo bautizado como De la Piquer a la Navarro. Coplas del siglo XX en el siglo XXI.

Aún no se pueden adquirir las entradas, cuyos precios van de los 12 a los 30 euros.

El repertorio de canciones de este espectáculo incluye títulos tan conocidos y reconocidos como Ojos verdes, No te mires en el río, Romance de la otra , En tierra extraña, Tatuaje , Me embrujaste, No me llames Dolores, Campanera…