¿Qué comieron los invitados a la gala de los Soletes Repsol en Córdoba? ¡Lo descubrimos!

La noche del pasado lunes la capital cordobesa reunía en la Puerta del Puente, en su correspondiente acto de entrega, a los ganadores de una nueva hornada de Soletes Repsol. Soletes con Solera que en Córdoba capital resultaron ser nueve: Berenguela 16, Taberna Coto, Taberna El Abuelo, Cafetería El Brillante, Taberna La Sacristía, Horno La Tradición, Misa de Doce, Taberna Rafaé y Taberna Regina. Mientras que el único que ha debutado en esta categoría en la provincia es Gafiq Gastronómico, en Belalcázar.

Por su parte, el Centro de Recepción de Visitantes fue el lugar elegido para servir la cena tipo cóctel con la que se agasajó a los invitados al evento y ocho establecimientos premiados con Solete por la Guía fueron los encargados de elaborar los platos.

Así pues, la noche arrancó con un excepcional jamón ibérico de bellota D.O. Pedroches, ibéricos de bellota de Los Pedroches y quesos de Córdoba. El salmorejo amontillado con AOVE de la D.O. Baena llegó de la mano de Garum 2.1.Le siguió la ensalada de otoño con AOVE de la D.O. Priego de Córdoba, elaborada por el equipo del restaurante Amaltea. La cocina de Choco Bar de Kisko García se materializó en el cortadillo del bosque con AOVE de la D.O. Baena, que precedió a 'Nuestro Vaquecruasán', elaborado con carne de la de la ganadería ecológica, Palo Cortado, AOVE de la D.O. Priego de Córdoba y queso curada en casa del Restaurante Vaquena, en Cabra.

También impresionó a los invitados el flamenquín roll de anguila ahumada, tocino ibérico enoki, raíz de loto y AOVE de la D.O. Lucena de Japanish Tapas (Lucena).

El menú continuó con la propuesta de La Taberna del Río en forma de canelón de presa ibérica de Los Pedroches con setas de temporada, almendras, amontillado y AOVE de la D.O. Lucena. Aunque, sin duda, uno de los platos más celebrados de la velada fue el 'Pepito Telera' con toque de Oloroso, mollejas de ternera, mermelada picante de pimiento, jamón ibérico y ali oli de AOVE de la D.O. de Priego de Córdoba ideado desde Taberna La Montillana.

La noche expiró por todo lo alto con los Negritos de la Confitería Chairo en Pozoblanco