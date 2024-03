La bodega gallega que busca en Córdoba el mejor cartel

Córdoba está de moda y el talento cordobés, también. Terras Gauda invita a los diseñadores gráficos, ilustradores y creativos de Córdoba a participar en la 16ª Bienal Internacional de Cartelismo - Concurso Francisco Mantecón, que reparte 16.000 € en premios. El plazo para presentar las obras finaliza el 29 de abril.

Los 40 finalistas y premiados de la Bienal accederán a una segunda fase y podrán participar en otro certamen, creado en colaboración con Turismo de Galicia para diseñar la imagen promocional de las 14ª y 15ª Xornadas de Portas Abertas das Rutas dos Viños de Galicia. La dotación económica es de 10.000 euros, en dos premios de 5.000 euros cada uno, para los originales que encajen con el objetivo planteados en este certamen.

La Autoridade Portuaria de Vigo, la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades y Turismo de Galicia (Xunta de Galicia) son organismos colaboradores.

La oportunidad de exhibir los carteles en una exposición colectiva con la vanguardia artística internacional es uno de los grandes reclamos de esta Bienal, afianzada entre las tres de más prestigio a nivel mundial, la de mayor envergadura auspiciada por una iniciativa privada y la única que organiza una exposición con todas las obras participantes para que los diseñadores reciban el reconocimiento del público. Un recorrido por las tendencias del arte internacional que se podrá visitar durante un mes en la Estación Marítima de Vigo.

Más de 20.000 carteles de artistas gráficos de 100 países se han reunido en las anteriores ediciones, lo que evidencia la importancia del cartelismo como disciplina artística cuyo lenguaje es universal, que permite conectar a personas de diferentes culturas y procedencias diversas a través del diseño gráfico.

Los expertos hablan

Javier Mariscal, Alberto Corazón, Óscar Mariné, Manuel Estrada, Isidro Ferrer, Pep Carrió, Emilio Gil, Roberto Turégano, Cruz Novillo, Pepe Gimeno y Javier Jaén son el elenco de profesionales que han formado parte del jurado, contribuyendo a impulsar el reconocimiento y el prestigio de la Bienal.

Pati Núñez recoge el testigo en esta edición. Referente en el mundo del diseño gráfico, es la 1ª mujer que ha obtenido el Premio Nacional de Diseño, en 2007, además de un Laus de Honor en 2022. Le acompaña Rodrigo Sánchez, director de Arte, a quien se atribuye haber revolucionado el diseño editorial en España.

Cuorum internacional

Asociaciones y colectivos de diseño gráfico de referencia han apoyado el certamen: AIGA (EEUU), Chartered Society of Designers (Reino Unido), International Design Festival de Berlín (Alemania) o SBB– BRNO Biennale Associaton (República Checa), entre otros. Por parte de las instituciones académicas también hay un importante respaldo: Paris College of Art, la Bauhaus Universitat Weimar, la Academy of Art de la Universidad de San Francisco (USA), o las universidades de Osaka (Japón) y Shangai (China).