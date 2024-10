Amber Heard, ex mujer de Johnny Depp, revoluciona Córdoba

El equipo de La Taberna de Almodóvar recibió ayer una agradable y grata sorpresa con la visita de Amber Heard. Según ha podido saber El Día de Córdoba la actriz de Aquaman y sus acompañantes disfrutaron de un delicioso almuerzo en el que no faltaron platos a base de verduras de temporada; lenguado a la parrilla y vaca premium madurada.

Ataviada con un look cómodo e informal, y hablando un perfecto castellano, la ex mujer de Johnny Depp, no dudo en posar con Ángel Sánchez, gerente del establecimiento. "Hoy hemos tenido el gran honor de recibir en nuestra casa a la increíble actriz y modelo Amber Heard. En esta imagen la vemos junto a Ángel, el alma de la Taberna, quien se asegura de que cada visita se conviertan en una experiencia inolvidable. Hoy no fue la excepción. Muchísimas gracias Amber por elegirnos para disfrutar de la auténtica gastronomía cordobesa. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros! Esperamos verte de nuevo muy pronto", rezaba el pie de foto de la instantánea publicada en las redes del restaurante cordobés.

La Taberna de Almodóvar ostenta la distinción Bib Gourmand, concedida por la Guía Michelín.

Pero si por algo es famosa es por su carta, una magnífica representación de la cocina local y de la provincia, cuyo hilo conductor es el respeto a la tradición aunque actualizada. Juegan con el bacalao en suntuosas elaboraciones. Lo bordan, lo mismo que el guiso de rabo de toro.

Ahora en otoño, de sus fogones salen guisos reconfortantes y legendarios. No hay más que meter la cuchara en sus cardos esparragados con gambas; los callos de ternera con patatas fritas; las albóndigas en caldo de jamón o sus incontestables fabes. Opciones todas ellas, que combinadas con cualquiera de los vinos de su selecta bodega, resultan combinaciones ganadoras incluso para los paladares más exigentes.

Los carnívoros tampoco tendrán problemas, pues elaboran lomo en orza con un revuelto de patatas elaborado perfectamente en su punto de hechura y sabor; así como callos y jarrete de cordero irresistiblemente melosos.

Y para quienes se les antoje pescado, deben saber que trabajan en diferentes elaboraciones el bacalao: en ensalada, marinado con aceite de oliva extra, y horneado al ajotostao. Dorada, lubina y pez de espada a la parrilla con salsa tártara, completan la oferta.

En suma, su carta y 'fueras de carta' son un viaje por los productos de la provincia y recetas con solera que trascienden al tiempo y las modas.