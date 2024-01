La agenda del fin de semana en Córdoba: del 18 al 21 de enero

Este fin de semana los auténticos melómanos disfrutarán al máximo en Córdoba. La Quinta Sinfonía de Mahler, con Pablo Rus dirigiendo la Orquesta de Córdoba, sonará durante 18 y 19 de enero a las 20:00 en el Gran Teatro.

La Quinta Sinfonía de Mahler refleja el viaje interior del compositor y sus reflexiones sobre la vida, la muerte y la lucha humana. Desde el sombrío y desgarrador primer movimiento hasta el esperanzador y triunfante final, la sinfonía aborda temas universales de amor, pérdida, redención y trascendencia.

Como preámbulo, la Orquesta de Córdoba estrena una nueva obra del compositor barcelonés Ferran Cruixent, que extiende la mirada existencialista de Mahler a los retos actuales de las realidades digitales.

El sábado a las 20:00 el Gran Teatro acogerá la Gala Homenaje a El Calli. Las entradas cuestan de 8 a 21 euros. Al cante estarán El Pele, Arcángel, La Fabi, José Valencia, Kiki Morente, Rafa del Calli. El baile correrá a cargo de Joselito Maya, Belén López, El Yiyo, Juan Tomás de La Molía, El Tete. Y a la guitarra: Niño Seve, El Perla, Luis Medina, José Serrano, Jesús Rodríguez, José Luis Medina, Antonio Jiménez

Como artistas invitados actuarán: Lolo Plantón, El Mori, Nani Cortés, Cherokee, Josué Ronkio, Cayetano Fernández 'Tano', Alberto 'Parraguilla', Richard Gutiérrez, Jesús Montoya, José 'Escarpín', y muchos más.

La Ternura llegará el viernes al Teatro Góngora a las 20:00. El precio de las entradas va de los 19 a los 24 euros. La obra está protagonizada por Llum Barrera. Es una ingeniosa comedia romántica llena de referencias shakesperianas. Cuenta la historia de una reina algo maga y sus dos hijas princesas que viajan en la Armada Invencible obligadas por Felipe II a casarse en matrimonios de conveniencia. La Reina Esmeralda odia a los hombres porque siempre han condicionado su vida, así que no está dispuesta a que sus hijas tengan el mismo destino. Cuando la Armada pasa cerca de una isla que La Reina considera desierta crea una tempestad que hunde el barco en el que viajan. Su plan es quedarse a vivir en esa isla con sus hijas para no volver a ver un hombre en su vida. El problema es que eligen una isla en la que vive un leñador con sus dos hijos que huyeron allí para no volver a ver una mujer en su vida. Y aquí comienzan las aventuras, los líos, los enamoramientos, y las confusiones.

El domingo 21 de enero a las 12:00 en el Teatro Góngora los más peques de la casa podrán disfrutar de Estación Paraíso (La historia de amor de una vieja titiritera). Las entradas tiene un precio único de seis euros.

Estación Paraíso es, ante todo, un espectáculo que habla del amor, de la vida y de los recuerdos. El espectáculo cuenta la historia de una anciana titiritera que, a través de sus títeres, descubre el valor de su pasado, presente y futuro. Una heroína olvidadiza que desea alcanzar una meta luchando contra sus olvidos y vicisitudes.

Todo ello contado con humor y delicadeza con la intención de que el público descubra que los ancianos pueden contar historias que nos emocionen y de la que podemos aprender para sentirnos identificados. La plástica, la música, el teatro de objetos realizados en diferentes escalas, coreografiados con técnicas variadas de manipulación, el teatro de máscaras, son algunas de las herramientas que se utilizan en el espectáculo. La pluralidad de estos lenguajes dará como resultado una obra de gran belleza plástica, poética.

La Sala Hangar acogerá el jueves a las 20:30 el Ciclo Fueled By Salmorejo de la mano de La trinidad y Fuente Nueva. Ya el viernes a las 21:00, los fans de Freddie Mercury corearán sus éxitos en Queen Of Magic - Tributo Queen. Después habrá Fiesta Indie Rock a partir de las 23:30. Por último, el sábado los encargados de dar la nota serán los integrantes de Versión 2.0, que harán doblete a las 18:00 y a las 20:00. La Fiesta Indie Rock arrancará a las 23:00.