Actividades para exprimir el verano en Córdoba

Córdoba/Las pantallas crean un universo donde la forma de sociabilizar y consumir contenido se vuelve más acelerada. Mientras que visitas la página web de tu tienda favorita puedes estar escuchando el último temazo del artista del momento. Todo al tiempo que lees el mensaje de tu amiga o envías un correo electrónico al trabajo. Todo esto, aunque estamos en la era digital, llama a un descanso.

Un descanso donde los paisajes no se midan en megapixeles y para intercambiar un chisme no haya que darle a enviar. Las actividades al aire libre, siempre deben de estar en el to do list, o cosas por hacer de la población. Aunque las altas temperaturas te inviten a establecer una relación, aún más fuerte, con el aire acondicionado, es más que saludable dedicar una parte de tu ocio a respirar aire puro.

Córdoba exprime ya el verano, aunque la estación se prolongue hasta el próximo 22 de septiembre, con un amplio abanico de actividades para todos los gustos, que viajan desde un paseo tranquilo a la vera del río Guadalquivir hasta pasar una noche pegándose un chapuzón o el simple hecho de preparar una cena y llenar tu estómago al aire libre junto a tus amigos. Aunque si eres más de pasar tu tiempo viendo una peli o escuchando música, la ciudad también tiene otras alternativas que te pueden interesar.

1. Pasear por la Ribera

Es un enclave más que conocido en la ciudad. La foto en la entrada del Puente Romano, junto a la torre de la Calahorra y con la Mezquita-Catedral de fondo suele ser obligatoria en el pasaporte de turistas y vecinos de la provincia. Aunque suene obvio, un paseo por los tres puentes -Miraflores, Romano y San Rafael- que salvan el río Guadalquivir para unir el Distrito Sur con el resto de la ciudad es un regalo para la vista de todos. No hay mejor forma para relajar la visión después de pasar horas tras las pantallas.

2. Ir de concierto al Jardín Botánico

El Real Jardín Botánico de Córdoba celebrará hasta el próximo jueves 5 de septiembre el evento Raíces en el Jardín, con una agenda que se divide entre espectáculos infantiles (martes) y shows musicales (miércoles). Durante las noches de septiembre, se podrá disfrutar de Los pequemúsicos, Room 21 y el concierto homenaje a Ángel Molina. Los precios son muy económicos y oscilan los tres euros de los adultos y el 1,50 que deben abonar menores, estudiantes y jubilados. Como indican en su web, la apertura de puertas se realizará a las 20:00, aunque los espectaculos comenzarán a las 22:00.

Varios grupos, a la espera de una proyección en el cine Fuenseca. / Miguel Ángel Salas

3. Pasar una velada en un cine de verano

Aunque esta actividad sí tenga como elemento principal una pantalla, el entorno donde se disfruta de la película es exclusivo para la temporada estival. Los recintos donde se desarrollan los cines trasladan a muchos cordobeses a su infancia y a esos recuerdos de verano donde la alarma no sonaba para ir a trabajar. Cerrados un par de años, tras la muerte del empresario Martín Cañuelo, Córdoba ha vuelto a recuperar parte de su esencia este verano con la reapertura del Fuenseca, Las Delicias y El Coliseo San Ándres. Los espectadores podrán disfrutar de algunos estrenos hasta el próximo 14 de septiembre, momento en el que habrá que hacer balance para ver si tienen continuidad en el futuro.

4. Comprar en el mercadillo nocturno de Las Setas

Disfrutar de las compras cuando las temperaturas no azotan de lleno el asfalto. Este mercadillo nocturno se desenvuelve todos los viernes en los parasoles de Noreña (Las Setas). Suele estar disponible hasta medianoche, en una experiencia puesta en marcha este verano que, de momento, tocará a su fin el próximo viernes 6 de de septiembre. En el espacio encontrarás moda para todos los gustos, mientras que disfrutas de un ocio en familia.

5. Hacer pícnic al aire libre

Manta, cartas, aire fresco y muchas risas entre amigos. Estos son los ingredientes que son obligatorios en un pícnic de verano. Una cita muy demandada entre los vecinos de la ciudad, que lleva años dándose a conocer entre todas las edades. Los cordobeses suelen elegir los jardines del Balcón del Guadalquivir, conocidos como los del avión o las inmediaciones del Recinto Ferial de El Arenal para desarrollar estos planes. Un plan económico a tan solo unos metros de casa, que se puede hacer en familia, parejas o en solitario. Suelen optar por un horario desde las 22:00 en adelante, donde el calor ya no está a la orden del día.

Un grupo de amigos disfruta de una velada en los jardines del Balcón de Miraflores. / Juan Ayala

6. Tomar un baño nocturno

La piscina municipal Fuensanta permite también la entrada al baño de forma nocturna (también lo hace en horario diurno). Un plan que se ha extendido durante todo el verano y que toca a su fin este fin de semana, con el cierre de agosto. Aún queda un par de oportunidades para pegarse un chapuzón bajo las estrellas, eso sí, entre las 22:00 y las 01:30.