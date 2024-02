‘Second Life’, el proyecto de compra y venta de segunda mano de Silbon llega a su tienda online

Cada vez más empresas se unen a la revolución del mercado de segunda mano, el pasado junio Silbon se adentró en el con el lanzamiento de su proyecto sostenible 'Second Life'. Este proyecto se origina en la firme decisión de "incorporar la economía circular a nuestra estructura comercial y brindar a los clientes una experiencia renovada de compra y consumo sostenible", según las palabras de Aécio Dantas, Responsable de Sostenibilidad.

La marca cordobesa ahora da un paso más en el proyecto iniciando a partir del 20 de febrero, la venta online de las prendas recolectadas. La compra de estas prendas será enviada únicamente a tiendas físicas con un plazo de entrega entre 4 y 7 días laborables, con el fin de reducir así las emisiones asociadas al transporte. Como novedad, cada mes irán apareciendo nuevas prendas en la web.

Concienciados con el problema de la industria, la recogida de ropa sigue disponible en todas las tiendas Silbon, exceptuando los espacios en El Corte Inglés y las tiendas Outlet. Los clientes registrados en Silbon People podrán entregar un máximo de tres prendas al mes de las líneas Hombre, Mujer o Niño en las tiendas participantes obteniendo un saldo por cada una de ellas. El valor de cada artículo entregado está definido por una tabla de precios, disponible junto con otras indicaciones y detalles relevantes en el apartado de 'Second Life' en la web de Silbon.

Además, Silbon se encarga de todo el proceso, desde la recogida de la ropa hasta su venta pasando por el proceso de selección y verificación de cada prenda. La marca se compromete al 100% a que lo recogido por los clientes vuelva al ciclo de venta o, en caso de no ser posible, se recicle adecuadamente.

Silbon no solo está cambiando la forma en que las personas compran, sino que también busca liderar el camino hacia un consumo más responsable y respetuoso con el medioambiente. Este proyecto aparte de promover la reutilización de prendas, también destinará un 30% de las ventas a la ONG Visión Circular, apoyando así proyectos de economía circular y consumo responsable. 'Second Life' no solo es una iniciativa, sino un compromiso con un futuro sostenible en la moda.

Una historia de éxito

Silbon inició su andadura en 2009 con ADN masculino, teniendo al hombre como protagonista para convertirse en una firma nacional en plena expansión: Un producto exclusivo, de alta calidad, a un precio competitivo y un cuidado trato al cliente.

Años más tarde, en 2018 se lanza la colección de Kids y en 2021, se crea Silbon Woman dirigido a mujeres, que valoran la calidad, el estilo y la personalidad por encima de todo y para las que la moda es arte y cultura. La marca termina en 2022 diversificando su oferta con Oxygen, la línea versátil más comprometida con el medioambiente.

Hoy en día Silbon se encuentra en plena expansión y el producto está en el corazón de toda la estrategia, siendo hombre la categoría originaria.

La marca de ropa andaluza ha logrado hacerse un hueco en el mercado y, en gran medida, gracias al apoyo de empresas consolidadas como El Corte Inglés, que cuentan con ella en algunos de sus centros comerciales.

Así, el plan de expansión actual de la marca prevé superar las 70 aperturas de tiendas previstas a principios de año, hasta llegar a los 80 puntos de venta físicos en el presente ejercicio.