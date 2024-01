Malú y Ara Malikian, dos de los primeros conciertos del año en Pozoblanco

El Teatro El Silo de Pozoblanco arrancará su programación de invierno el próximo 20 de enero a las 20:00 con la Banda de Cornetas y Tambores 'Sayones' de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que protagonizará el III Concierto Eterna Devoción. Las entradas ya están a la venta y tienen un precio único de 6 euros.

Ara Malikian llegará con su Ara Malikian World Tour el 26 de enero a las 21:00. Aún quedan entradas disponibles cuyos precios van de los 33 a los 48 euros.

Los amantes del teatro tienen una cita el 27 de enero a las 19:00 con El sueño de Don Bosco (Un legado en escena). Contará con la intervención de unas invitadas muy especiales, Las Cigarreras. El precio de las entradas es de 8 euros.

Aunque, sin duda, una de las actuaciones más esperadas es la de Malú. Las entradas -que valen entre 50 y 70 euros- están ya agotadas para el concierto cordobés de su gira A todo sí. 25 años de Aprendiz. La cantante ofrecerá un recital el próximo 5 de abril a las 21:30.

"Mi gente!! Así están las cosas!! No puedo estar más agradecida por tanto cariño y no puedo tener más ganas de estar a vuestro lado celebrando estos 25 años!! Vamooooosssss!!", escribía la cantante en sus redes sociales haciendo un repaso de todos los Sold Out que ya ha colgado de cara a su tour 2024. Comenzará en Roquetas de Mar, donde hará doblete los días 10 y 11 de febrero en el Teatro auditorio Roquetas de Mar. Las siguientes paradas de la gira serán:

Barcelona (Gran Teatre Liceu). 12 de febrero

Gijón (Teatro la laboral). 16 de febrero

Torremolinos (Auditorio Príncipe de Asturias). 23 de febrero

Sevilla (Cartuja center cite). 24 febrero

Zaragoza (Sala Mozart del auditorio). 1 de marzo

Valladolid (Auditorio Miguel Delibes). 10 de marzo

Murcia (Auditorio Víctor Villegas). 16 de marzo

Madrid (Teatro Circo Price). 22 de marzo

Pozoblanco (Teatro el silo). 5 de abril

Granada (Palacio de Congresos). 6 de abril

Valencia (Palau de Les Arts). 13 de abril

Pamplona (Baluarte). 21 de abril

La línea de la Concepción (Palacio de Congresos y Exposiciones). 4 de mayo

Medellín (Teatro Romano). 11 de mayo

Vigo (Auditorio Pazo de Congresos Mar de Vigo). 18 de Mayo

Huelva (Palacio de Congresos). 25 de mayo

Mallorca (Auditorium Palma de Mallorca). 1 de junio

Bilbao (Palacio Euskalduna). 8 de junio