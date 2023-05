Asraf Beno desvela en televisión cómo le pidió matrimonio a Isa Pantoja en Medina Azahara

Los concursantes del reality Supervivientes aprovechan los ratos libres para sincerarse y hacer un repaso de algunos de los momentos más importantes de sus vidas. Tal es el caso de Asraf Beno, novio de Isa Pantoja. El modelo ceutí le confesó a su compañero Bosco Martínez Bordiú cómo conoció a su prometida y le pidió matrimonio.

"La conocí en un reality. En seguida vi que congeniábamos. Nos reíamos de tonterías", aseguraba Asraf. Y es que él y la hija de Isabel Pantoja coincidieron en Gran Hermano VIP 6 de Telecinco. El programa comenzó en otoño de 2018 y en él la hoy feliz pareja coincidió con la influencer Verdeliss, la actriz Mónica Hoyos, Darek, Aramis Fuster y Ángel Garó, entre otros aspirantes a conseguir el jugoso premio.

La conexión entre Asraf e Isa no se hizo esperar y dos años después él le proponía matrimonio con Medina Azahara como telón de fondo, un romántico enclave qué fue testigo de la pregunta más importante: "Se lo propuse arrodillándome, hincando rodilla. Soy demasiado romántico... Se lo pedí en Córdoba, en Medina Azahara", explicaba Beno a Bosco.

No obstante, la proposición no estuvo exenta de alguna que otra anécdota: "Le dije: "Llevamos mucho tiempo esperando este momento", y ella flipaba porque creía que era una broma. Pero cuando me vio con la garganta ahí trabada y que estaba casi llorando… Dijo: "pues va a ser verdad".

Obviamente, Asraf consiguió -entrega de anillo de por medio- el 'sí, quiero' de Isa Pantoja, que lo besó y se mostró profundamente emocionada.