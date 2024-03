Antoñito Molina dará un concierto en Córdoba a comienzos de otoño

En apenas un par de años Antoñito Molina ha pasado de dar conciertos para 60 personas en Córdoba a llenar la Plaza de Toros de los Califas. El próximo 4 de octubre a las 21:00 cambiará de escenario (Teatro de La Axerquía) pero no de objetivo. Las entradas aún no están a la venta pero ya se sabe que el precio oscilará entre los 27 y los 35 euros para quienes deseen ser testigos de su parada cordobesa en 'A la Aventura Tour'.

El roteño a sus 36 años vive un dulce momento profesional y disfruta cosechando los frutos de más de media vida dedicado a la música. No obstante, Molina, que cumplirá un sueño haciendo parada en Córdoba con su A la Aventura Tour, puntualiza: "Soy más compositor que cantante. Cuando era niño me gustaba cantar, pero después descubrí lo de componer y me di cuenta de que podría vivir sin cantar saludablemente pero sin componer, no. Lo de componer es algo que está dentro de mi salud emocional y de mi vida y no me imagino si hacer una canción nueva".

En una industria que se balancea a medio camino entre la fusión y los puristas, asegura: "No me gustan las etiquetas ni musicales ni en ningún ámbito de la vida. Eso provoca que a algunas personas les de vergüenza hacer cosas y atreverse". No obstante, se autodefine sin dudar: "Yo me considero un cantautor con un tintazo de Cádiz que no veas porque soy de Rota y me encanta el Carnaval. Hago pop andaluz".

El popero andaluz por antonomasia ponía en pie el pasado verano a la Plaza de Toros de Córdoba, y puntualizaba: "Ser popero andaluz es lo que en Madrid dirían que es un flamenquito. Mis canciones tienen estructura de pop, utilizo elementos musicales de la producción pop aunque a veces con protagonismo de la guitarra flamenca que le da el punto sureño. Mi voz y mi manera de escribir canciones y de contar las cosas es muy andaluza".

Amante del Carnaval, de la Semana Santa, de las cosas sencillas de la vida y de la cultura de su tierra, Andalucía. Antoñito se dio a conocer con el dúo El Tren de los Sueños, que fundó en 2006 y del que formó parte 12 años hasta que decidió apostar por su carrera en solitario. Encuentró en la música su camino para llegar al corazón de la gente convirtiendo la carretera y los escenarios en su modo de vida.

Tras un respiro en su carrera y una clara evolución en su forma de componer e interpretar sus canciones, en 2017 graba su primer álbum en solitario Déjame que te cuente compuesto por diez canciones creadas únicamente por él, en letra y música.

Yo soy pa ti fue el primer single escogido para la promoción de su lanzamiento nacional y que, hoy en día, supera los 5 millones de visualizaciones en Youtube.

En 2020 regresó con más fuerza que nunca con el lanzamiento de un nuevo sencillo, Ya no me muero por nadie, trabajo al que se sumaban Dicen que el mundo se acaba y Me estoy volviendo loco, que han visto la luz en la primera mitad de 2021. En este mismo año fue galardonado como artista revelación por Área Andalucía (Asociación de Representantes de Espectáculos de Andalucía).

En 2022, concretamente el 4 de febrero, lanzó al mercado su segundo trabajo discográfico, La Ley de mi naturaleza, tras cinco años de su álbum debut. Un disco formado por ocho canciones, todas de su autoría, entre las que se incluyen dos temas inéditos y varios de los singles publicados durante los dos últimos años como Y te voy a querer o Supongo con una gran acogida entre sus seguidores.

En 2023, vuelve a los escenarios para presentar en directo su nueva gira El Club de los Soñadores con la que realizó más de 30 fechas por los escenarios de toda España. Antoñito Molina que es ya una de las futuras promesas en el panorama musical español, demuestra una avanzadísima capacidad creativa en sus letras y su música, donde pone todo el corazón y presume de un directo que te hace bailar y cantar "como loco" desde el primer acorde.