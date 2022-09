Antonio José debutará como actor en 'Amar es para siempre'

'Amar es para siempre' estrena nueva temporada e intérprete de su canción de cabecera. En esta ocasión el elegido es el cantante Antonio José, que sucede a artistas tan conocidos como Chenoa o David Bustamante.

"Ha sido todo un honor. Me hace mucha ilusión y estoy disfrutando de esta experiencia tan bonita que me han dado la oportunidad de vivir", aseguraba el palmeño en declaraciones a Antena 3.

"¡Qué feliz me hace estar dentro de este proyecto tan bonito!", confesaba en su perfil de InstagramY seguía deshaciéndose en elogios hacia sus compañeros en esta nueva aventura: "Es un lujazo estar rodeado de tan grandes profesionales y amigos a los que respeto infinito. Gracias a la familia de 'Amar es para siempre' por contar conmigo y mi voz para esta canción tan emblemática en nuestra vida. Espero que la disfruten cada tarde en Antena 3".

Sin miedo a nada

Durante la grabación de la canción Antonio José ha contado con la ayuda de Pablo Mora (Lagarto Amarillo). "Me ha dado las herramientas para hacerlo posible. Estoy muy contento porque me he sentido muy arropado, dejar mi esencia ha sido muy fácil", ha declarado Antonio José.

el cameo que hará el cordobés en la serie. Así lo ha desvelado en la "Es mi primera vez como actor y espero que a todo el mundo le guste muchísimo". No obstante, la gran novedad de la temporada no es sólo su cabecera sinoAsí lo ha desvelado en la web de Antena 3

De hecho, ya ha tenido la oportunidad de visitar el set de grabación, donde está la mítica Plaza de los Frutos y el Bar El Asturiano. Allí mismo confesaba que lo que más le gusta de 'Amar es para siempre' son "Manolita, Marcelino y por supuesto El Asturiano".

Además, se encontró con el actor José Antonio Sayagués, quien da vida a Pelayo, y que bromeó con Antonio José aún metido en el papel que le ha granjeado el favor del público desde hace más de una década.