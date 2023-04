Álvaro Morte y su fascinación por las escaleras mecánicas de El Corte Inglés de Córdoba

Álvaro Morte acaba de estrenarse en un registro muy diferente al que nos tiene acostumbrados. El actor de La Casa de Papel es la nueva imagen de la campaña primavera/verano de Emidio Tucci para El Corte Inglés.

El algecireño sucede en tan cotizada posición al cubano William Levy. Ahora es su imponente físico el que adorna las fachadas de los famosos grandes almacenes de toda España anunciando las nuevas tendencias en moda masculina. De hecho, el actor ha bromeado en sus redes con un vídeo que ha colgado y donde se puede ver la gigantesca lona con su imagen que preside la fachada principal de El Corte Inglés de Nuevos Ministerios, en Madrid.

Lo que desconocía hasta ahora buena parte del público era la conexión emocional que Morte tiene con El Corte Inglés de Córdoba y que, además, lo lleva a rememorar algunos de los capítulos más felices de su infancia, que transcurrió en la localidad cordobesa de Bujalance.

Así lo confesaba durante la presentación de la nueva campaña a la revista Vanity Fair: "Me crié en Bujalance, un pueblo de Córdoba. Cuando teníamos que hacer las compra más grandes, en el pueblo no había mucho, íbamos a El Corte Inglés de la capital, conduciendo por carreteras secundarias".

Además, El Profesor de la famosa serie de Netflix subraya: "Me sorprendían mucho las escaleras mecánicas. Ella (refiriéndose a su madre) me cogía de la mano siempre y me decía: ¡Cuidado a ver si te vas a quedar enganchado! Cuando le conté que sería embajador de Emidio Tucci, le hizo mucha ilusión. Ahora vive en Málaga y me verá en aquel El Corte Inglés".

Y es que la vida de Álvaro Morte ha sido un ir y venir por la geografía española debido al carácter emprendedor de sus progenitores, como él mismo explicaba recientemente a Mara Torres en el programa El Faro de Cadena Ser. El popular Profesor de La Casa de Papel hizo un repaso por su trayectoria personal y profesional sin olvidarse de su nacimiento y residencia en Algeciras y de su infancia, que transcurrió en Córdoba.

"Mis padres me trajeron con menos de un año a Córdoba y hasta los 11 o 12 años estuve en Bujalance. Mi infancia es Bujalance y corretear entre olivos". Así mismo, reveló a la comunicadora cómo su vocación dramática le llegó en la capital cordobesa.