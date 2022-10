Águeda López: 'No he perdido mi carácter español y cordobés'

Aunque Águeda López resida entre Miami y Madrid y viaje continuamente tanto por sus compromisos profesionales como por los de su marido, Luis Fonsi, por todo el mundo no olvida ni sus orígenes ni su esencia.

La modelo meloja ha protagonizado un espectacular editorial de moda para la edición española de la revista Harper's Bazaar y ha concedido una extensa entrevista en que hace un exhaustivo repaso de su trayectoria personal y profesional.

Águeda López habla de conciliación, y de cómo compatibiliza su papel como madre con el de modelo internacional, y segura: "Me encanta ser madre, es lo más bonito que me ha pasado en la vida.

Comparte su vida con el puertorriqueño Luis Fonsi desde hace más de una década pero nunca ha querido ser sólo 'la mujer de', por eso en esta ocasión ha querido destacar que a ella le da "da felicidad ser una mujer productiva, una mujer con sus propias metas"

Igualmente, reconoce que el camino no ha sido fácil desde que salió de Hornachuelos, de un entorno que nada tenía que ver con el mundo de la moda, para conquistar las pasarelas.

Sin embargo, su familia y su tierra siguen muy presentes en su día a día. Y se muestra tremendamente orgullosa de los logros de su paisana, la diseñadora Juana Martín: "Estoy más que feliz por Juana, la tercera creadora que desfila en la Alta Costura de París. Es mujer, es gitana… y se ha hecho su hueco llevando al mundo volantes, flecos y sombrero cordobés, algo bien español"

Y es que Águeda ha sido testigo y parte de la trayectoria y éxitos de su amiga. No en vano, ha desfilado en más de una ocasión con diseños de Martín. Y, en este sentido, aprovecha para recalcar:

"Me siento súper afortunada de estar viviendo este momento del boom español, porque estoy muy orgullosa de ser española y, aunque mucha gente me dice que he perdido el acento, lo que no he perdido es mi carácter español y cordobés".

Melojo adoptivo

Luis Fonsi y Águeda López forman un sólido matrimonio y se escapan siempre que pueden a Córdoba a visitar a familiares de la modelo y amigo.

El propio Fonsi confesaba recientemente a la presentadora Toñi Moreno que va "muchas veces a Córdoba y nadie se entera". Y va más allá: "Yo ya conduzco por las calles de Córdoba, voy a Hornachuelos, como las croquetas de mi suegra y tengo mis restaurantes favoritos...".

Otro aliciente para visitar nuestra tierra es la estupenda relación que mantiene con su suegra: "Mi suegra me hace el flamenquín y el salmorejo... Ella siempre está con nosotros cuando estoy por aquí, sobre todo cuando salgo de gira. También pasa un mes con nosotros en Miami", explica Fonsi.

También comentó con sentido del humor: "Me encanta ese frío que hace en verano en Córdoba".

Y destacó lo que más le gusta de Córdoba: "Lo que más me gusta es caminar por sus calles, comer en lugarcitos por ahí. La gente te recibe siempre con buen ánimo, con una sonrisa y un abrazo… y así soy yo. Relajado, nada formal, me gusta hablar con la gente".