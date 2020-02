José María Bellido, “quiero que Córdoba lidere proyectos culturales para toda Andalucía”

¿Qué suponen los 40 años de Estatuto de Autonomía, visto desde hoy, para un Ayuntamiento como el de Córdoba?

– Para el Ayuntamiento de Córdoba, al igual que para el resto de consistorios andaluces, el Estatuto de Autonomía representa una garantía de igualdad para los territorios y, sobre todo, para las personas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía nos ha garantizado a lo largo de todos estos años una financiación adecuada y un marco competencial que ha permitido que las personas sean iguales independientemente de donde vivan. El Estatuto es, en definitiva, una garantía de justicia frente a las desigualdades.

Andalucía ha cambiado mucho en este tiempo, pero ¿se han atendido las necesidades, sobre todo de financiación, de los entes locales?

– En términos generales, rotundamente sí. En Andalucía tenemos uno de los modelos de los más avanzados en materia de financiación gracias a la puesta en marcha de la PATRICA, una participación en los ingresos que, además, el actual gobierno andaluz ha incrementado durante los dos últimos años. Hay cosas que mejorar, eso también es cierto. Pero se ha producido un avance importante durante los últimos años. Existe una tendencia histórica para que desde los ayuntamientos asumamos competencias de otras administraciones. Y, en ese ámbito, hay camino por desarrollar. Por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Córdoba se está haciendo un esfuerzo importante en materia de Dependencia, de la mano y en colaboración con la Junta de Andalucía.

Mucho se habló en su momento del centralismo de Madrid. ¿Han conseguido acabar con esa idea las Comunidades Autónomas, sobre todo en Andalucía?

– Sí. Absolutamente. Creo que la inmensa mayoría de administraciones públicas estamos trabajando y asumiendo que existen nuevos caminos. Vivimos en un entorno global y tenemos que trabajar con alianzas. Es imprescindible. Hoy en día las ciudades nos vemos más como aliadas que como competidoras. En un mundo globalizado, la clave es la asociación. Córdoba es una ciudad con una proyección espectacular en el mundo gracias, entre otras cuestiones, a que atesora cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad. Pero necesita del encuentro y colaboración con otras ciudades para desarrollar programas, activar iniciativas. Córdoba tiene en Madrid una ciudad aliada con la que desarrollar actuaciones de promoción… también en Málaga, Sevilla… Hoy es imprescindible sumar ideas, aunar esfuerzos en beneficio de todos

¿Qué asignaturas pendientes tiene aún la Junta con los municipios?

– Pues quizás la Junta lo que tiene pendiente es una mayor descentralización administrativa en Córdoba en sectores determinados. Me explico. Igual que en Córdoba tenemos la sede de la Filmoteca de Andalucía, me gustaría hablar de impulsar iniciativas de ámbito andaluz en materia cultural. Córdoba tiene un protagonismo capital en el ámbito de la cultura y considero importante el desarrollo de proyectos e ideas en ese sector desde mi ciudad. Quiero que Córdoba lidere proyectos culturales para toda Andalucía.

¿Córdoba ha perdido influencia a nivel andaluz en estos 40 años?

– No ha perdido influencia. Seguimos siendo una ciudad de referencia. Otra cosa es que no haya recibido el trato y las inversiones que merecía durante los últimos cuarenta años de gobiernos socialistas. Por fortuna, el gobierno que lidera hoy Juan Manuel Moreno ha supuesto un cambio a mejor para nuestra tierra. Porque ya se ha empezado a sentar las bases para impulsar los proyectos que Córdoba necesita y lleva demasiado tiempo demandando. Hablamos de recuperar la inversión acorde a nuestras necesidades, para financiar proyectos que Córdoba necesita y le corresponden en materia cultural y de infraestructuras. Córdoba es una ciudad muy importante en Andalucía, la tercera en población. Y eso es algo objetivo. Una ciudad de personas emprendedoras y con un tremendo talento. Y es justo que reclamemos aquello que nos corresponde. Por justicia y responsabilidad.

¿Cómo cree que debe encajar la ciudad de cara al futuro en la estructura política y administrativa de la Junta de Andalucía?

– Córdoba debe estar liderando proyectos en los ámbitos donde somos referencia. Vamos a trabajar para convertir Córdoba en una ciudad de referencia para los grandes eventos. Tenemos una tremenda potencialidad para el turismo congresual, un eje de desarrollo clave para los próximos años. Somos referencia en la gestión del Patrimonio Histórico, y también de la creación cultural. Pero, en los próximos años vamos a seguir impulsando medidas para que la innovación y la transferencia de conocimiento se trasladen allí donde hoy somos una potencia, como el sector agroalimentario. Y también, podemos proyectarnos con fuerza en materia sanitaria. No renunciamos a la innovación y transformación digital, ámbito por desarrollar gracias al talento y la iniciativa emprendedora de cordobeses. La apuesta por la logística será una realidad y no sólo palabras, pues se desarrollará en los próximos años el Corredor Central. Estoy convencido de que el trabajo dará resultado y situaremos a Córdoba en el lugar que se merece.

¿Reivindicar lo andaluz es ahora más necesario que nunca?

– Sí. Por supuesto. Como lucha contra la desigualdad que puede producirse en España. Hace 40 años, los andaluces dijimos alto y claro que no queríamos ser menos que nadie. Pero tampoco, más que nadie. Creo en una España de ciudadanos libres e iguales. Y esa igualdad no puede ponerse en cuestión bajo ningún concepto. Andalucía hoy es garantía de libertad e igualdad. No podemos permitir que existan en España ciudadanos de primera o segunda en función de su lugar de residencia. No podemos permitir que exista una España a dos velocidades. Ese riesgo con el PSOE en el Gobierno de la nación está hoy más presente que nunca. Desde Andalucía lideramos hace 40 años que no existieran españoles de primera y segunda. Y lo vamos a seguir haciendo. Quizás hoy el lo andaluz se pueda identificar con la lucha contra la desigualdad, el desequilibrio social, la insolidaridad entre territorios.

¿Qué competencias, ahora en manos de la Junta, podrían delegarse a los ayuntamientos, sobre todo a las grandes ciudades?

– Primera premisa que considero fundamental: las competencias deben ir acompañadas de la financiación adecuada para prestarlas con todas las garantías. ¿Qué competencias podrían hoy delegarse en los ayuntamientos? Quizás algunas que compartimos hoy. Y me refiero a todo lo relacionado con las inversiones en infraestructuras educativas que provocan un lío importante. Estaría bien que una administración se ocupara de la inversión y el mantenimiento y no se generara confusión en este ámbito. Quizás, estaría bien analizar si los ayuntamientos pueden asumir, con garantía de financiación, la prestación de la dependencia pues podría ser menos problemático para el ciudadano hablar directamente con el Ayuntamiento. Es bueno, que las competencias se presten por una única administración.

¿Qué medidas son necesarias para evitar desigualdades entre comunidades?

– No creo que hagan faltas medidas. Para evitar que existan desigualdades hay que cumplir la ley. Y cumplir lo que recogen la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Lo que no se puede es permitir que se aprueben modificaciones legislativos que establezcan y generen desigualdades. Una cosa es el ajuste de la financiación autonómica, que puede tener problemática, por distintos motivos. Y otra bien distinta es cambiar el modelo constitucional de equilibrio e igualdad entre territorios y personas que está bien construido. Y que contó con el apoyo mayoritario de todos los españoles. Lo que surgió del consenso no puede ser destruido por unos pocos. No caben medidas. Cabe cumplir la Constitución y el Estatuto.

¿Y dentro de las propias autonomías?

– No se puede caer en el cantonalismo. Ni en el reparto de cuotas por territorio. Las desigualdades que me preocupan son las desigualdades que percibo en mi ciudad, donde existen tres barrios con unos elevados índices de pobreza. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de apoyo a esos barrios. Y estoy convencido de que contaremos con el apoyo de la Junta de Andalucía y el gobierno andaluz en esa lucha para evitar la desigualdad. Esas son desigualdades que hemos de combatir con firmeza, colaboración institucional y compromiso.