Cordobesas visibles

En línea con los criterios establecidos por la ONU para combatir la violencia de género que afecta a todas las mujeres en el mundo, el empoderamiento femenino se traduce en una mayor presencia femenina en todos los ámbitos sociales. Los últimos datos hechos públicos por el INE hablan de que el empleo femenino ha alcanzado cuotas históricas al superar los 9,83 millones de mujeres ocupadas si bien las diferencias sectoriales persisten así como la disparidad de condiciones entre géneros. Mientras que las mujeres ocupan el 77% de los puestos en sectores como la sanidad y los servicios, su presencia se reduce al 11% en ámbitos como la construcción. Con respecto a las condiciones laborales, el 25,4% de las mujeres trabajadoras cuentan con un contrato a tiempo parcial.

La presencia femenina en puestos de responsabilidad, cargos superiores o intermedios, sigue en cuotas bajas si bien la brecha se reduce sustancialmente entre las mujeres con estudios superiores, que tienen una tasa de empleo del 79% frente al 84% de los hombres.

Uno de los motivos que explican esta dificultad de las mujeres para tener una trayectoria profesional está relacionado con las labores de cuidado tanto de los hijos como de las personas mayores. Esta diferenciación no se observa en los permisos remunerados donde hay cierta paridad desde que hace casi tres años entrara en vigor en la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad. Este cambio de tendencia se valora muy positivamente ya que permite vislumbrar una transformación de los roles tradicionales de género. Sin embargo, una vez pasado ese periodo de 16 semanas el contexto laboral cambia para las mujeres.

Los informes publicados por la Seguridad Social revelan que casi el 85% de las excedencias son solicitadas por las mujeres, lo que refleja que son ellas las que acaban por renunciar o pausar su carrera laboral. En el caso de los informes elaborados por el INE refrendan esta situación: el 93% de los trabajadores con jornada parcial por motivo de cuidado de niños, adultos, enfermos, incapacitados o mayores son mujeres. La cifra no deja lugar a dudas:353.000 mujeres frente apenas 64.000 hombres en esta situación.

La brecha salarial derivada de esta situación laboral viene determinada por la falta de medidas de conciliación. Desde algunos sectores se llama la atención sobre el hecho de que si existe una brecha salarial es porque “las mujeres se ocupan de cuidar y de sostener la vida, mientras que los compañeros hombres priorizan su estabilidad laboral a asumir el rol de cuidador principal” según afirma Laura Baena, presidenta de la Asociación Yo No Renuncio, que aboga por un pacto de Estado en el que si se implantaran medidas que reconocieran ese trabajo de cuidados “y permitieran compaginarlo con un empleo sin ser penalizada laboralmente, no solamente evitaríamos la discriminación de las mujeres por ser cuidadoras principales, sino que también más hombres se verían llamados a comprometerse con las responsabilidades domésticas”.

Sara Rodríguez, Presidenta de FEPAMIC

La situación de las mujeres con discapacidad es mucho más complicada que las de una mujer sin ella. Como se refleja en los datos que expone Sara Rodríguez, “una de cada cinco mujeres víctimas de violencia tiene discapacidad”. La situación para estas mujeres, más allá de la formación y del importante trabajo de pedagogía, es mucho más complicada en aquellos casos en los que se les une la dependencia y la ruralidad. En muchos casos, detectan la situación de violencia a partir de pequeñas señales, como la falta de higiene, pero sigue siendo difícil de detectar, no sólo por la falta de recursos y de personal altamente cualificado, sino porque en algunos casos “esta situación se ha normalizado por parte de las víctimas”, expone.

Rosa Aparicio, Directora Gabinete Comunicación de la Universidad de Córdoba

Para Rosa Aparicio, los gabinetes de comunicación de las instituciones deben ser conscientes de su responsabilidad en el fomento de valores de igualdad y contra la violencia de género. “Más aún si hablamos de servicios de comunicación de instituciones educativas como la Universidad de Córdoba”, sostiene. De ahí que el gabinete de la UCO tenga “un compromiso tanto con fomentar el espacio universitario y el espacio igualitario, como con transmitir y difundir las múltiples acciones para promover un cambio educativo de la nuevas generaciones y sobre su percepción de la violencia machista”. Destaca además que “son instrumentos básicos para trabajar en la eliminación de estereotipos de género.

Mª Dolores Baena, Directora del Museo Arqueológico de Córdoba

Después de una larga trayectoria estudiando el papel que ha jugado la mujer desde la Prehistoria, la visión de Mª Dolores es muy clara y fundada: “sin la independiencia económica es muy difícil que una mujer pueda empoderarse”. Para ella “se están dando pasos atrás en aceptar socialmente comportamientos machistas, lo que influye en los jóvenes”. Aboga por que es “la sociedad la que tiene que dar ejemplo en conjunto”. Una opción es “comenzar a valorar y visibilizar ese trabajo de mantenimiento y cuidado que realizan las mujeres y que beneficia no sólo a la parte privada sino también a la comunidad, realizando una labor de cohesión de la sociedad desde la prehistoria”.

Rocío Márquez, Enóloga Bodegas Robles

El mundo de las bodegas ha sido tradicionalmente masculino y muy familiar, y la presencia de las mujeres en este sector no se situaba en papeles decisivos. “Cuando yo estudiaba, sólo representábamos el 15% del alumnado”, recuerda Rocío Márquez. “Sin embargo, la situación ha ido cambiando, fundamentalmente porque la mujer se ha ido formando y preparando para comenzar a tener una presencia destacable en este mundo”, afirma. “Se ha producido un aumento importante de la presencia femenina en lo referente al I+D de las bodegas, si bien los puestos de gerencia siguen siendo masculinos. La sensibilidad, implicación y la preocupación en el cuidado de los vinos son aspectos que comienzan a ser muy valorados”, relata.

Inmaculada Pérez Figueroa, Presidenta Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC)

Inmaculada Pérez Figueroa destaca que “hay falta de visibilidad del tejido empresarial conformado por las mujeres”. Esta situación va aparejada al hecho, según defiende, de que “venimos de una estructura empresarial colonizada por los hombres, especialmente en algunos sectores muy masculinizados”. Si bien valora positivamente algunas de las medidas que se están aplicando para fomentar la presencia de las mujeres en las empresas, cree que deben ir parejas a unos cambios sociales, educacionales y de roles de género que siguen existiendo.

Carmen Castro, Presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Córdoba

“Insistir en el empoderamiento femenino es una buena herramienta contra la violencia de género porque tiene su afectación en el mundo laboral”, afirma Carmen Gago. En este sentido, insiste en la presencia de profesiones que siguen estando muy feminizadas alineadas con esos roles de género: la asistencia a domicilio, la limpieza o incluso la imagen. Defiende que la brecha de género es uno de los principales escollos a los que se enfrentan las mujeres, “porque no les permite tener una independiencia económica que les aleje de sus maltratadores”. Y destaca, además, el caso de aquellas mujeres que, después de estar trabajando toda la vida en su casa, se encuentran con que a la hora de la jubilación, no tienen ningún tipo de pensión porque no han cotizado.

Inmaculada Coba, Responsable de Marketing Federación Andaluza de Baloncesto

Visibilizar el deporte femenino va acompañado de una importante labor de comunicación e educación, según afirma Inmaculada Coba. A los diferentes proyectos que llevan a cabo en este sentido desde la Federación, se le unen las becas de formación en unión con Cajasur y Cruz Roja para la integración de las víctimas de violencia de género. Para Coba, sigue siendo necesaria una educación en valores para entender que todos somos iguales, así como la prevención.

Carmen Gago, Secretaria General Cámara de Comercio de Córdoba

La visión de Carmen Gago respecto a la situación de la violencia de género pasa por la educación para que las jóvenes comiencen a detectar las primeras señales como los celos o el control y crear personas libres desde el colegio. Defiende también que el camino para que las mujeres adquieran una auténtica libertad pasa por la formación y el trabajo. Otro de los puntos imprescindibles es la reeducación.

Daría Romero, Presidenta CITE de Los Pedroches

Para Daría Romero, lo más importante es la independencia económica de la mujer como paso fundamental para acabar con la violencia de género. En este sentido, defiende que el turismo rural ofrece una salida y permite la liberación de la mujer ante una situación de desigualdad. Pone el ejemplo de que los alojamientos rurales que las mujeres han puesto en marcha en la zona les ha hecho sentirse reconocidas y valoradas “porque sus clientes suelen volver a reservarlos más de una vez”.

Marta García, Jefa de Sala del Restaurante Puerta Sevilla

“La presencia de la mujer en la hostelería ha ido avanzando poco a poco”, en palabras de la maitre de Puerta Sevilla, cuya plantilla está compuesta por un 70% de mujeres. Para Marta García, “ha habido un cambio de percepción y ahora las mujeres desarrollan otras funciones que antes estaban ocupadas mayoritariamente por los hombres”. Considera que se debe apostar más por las mujeres, “ya que hay grandes profesionales femeninas en el sector”.