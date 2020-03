Coronavirus en el mundo: Casi 3.000 muertos en Italia, Reino Unido cierra colegios, estado de emergencia en Francia y Portugal

Italia registra ya 2.978 fallecimientos con coronavirus, al haber aumentado en 475 en las últimas 24 horas, según el último balance. El número de casos positivos actualmente es de 28.710, una subida de 2.648 respecto al martes, mientras que ya han sido dados de alta 4.025. Con ello, el número de contagios totales desde la detección del brote a finales de febrero es de 35.713, contando los positivos, los fallecidos y las altas.

Se trata del mayor número de fallecidos en 24 horas desde que comenzó la crisis, mientras que siguen hospitalizados con síntomas 14.363 pacientes y 2.257 en las unidades de cuidados intensivos.

El balance diario de pacientes con coronavirus y muertes sigue siendo dramático en la región de Lombardía (norte de Italia) donde se han producido 1.493 casos y 319 muertos más que el martes. Pero aunque los muertos aumentaron, el crecimiento de los contagiados tanto en Lombardía como en el resto de Italia es "más bajo que ayer", según explicó el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli.

Ante la posibilidad de medidas más duras, Borrelli explicó que es necesario esperar algunos días más para empezar a ver los resultados de los decretos ya aprobados como el del aislamiento de la población con el permiso de ir a trabajar o a comprar.

Siguen aumentando los contagios en la provincia lombarda de Bérgamo, la más afectada por la pandemia en el país, con 4.305 casos. Para aliviar la situación en esta provincia, con decenas de médicos también afectados, se incorporarán a los hospitales algunos médicos de China que llegaron a Milán con material sanitario.

Los datos del último informe del Instituto Superior de Salud sobre las víctimas del coronavirus indican que la edad promedio de los pacientes que murieron fue de 80,5 años y que de estos sólo el 0,8% no tenían ninguna patología, mientras que el resto ya sufrían de otras enfermedades. La insuficiencia respiratoria fue la complicación más común entre los fallecidos (97,2% de los casos), luego problemas renales agudos (27,8%), seguidos de problemas cardiológicos (10,8%) e infecciones (2%).

Boris Johnson cerrará los colegios en Reino Unido

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció este miércoles el cierre de los colegios del país a partir del viernes, hasta nuevo aviso, para frenar la expansión del nuevo coronavirus. Johnson detalló que los hijos de trabajadores esenciales como sanitarios, policías, repartidores de alimentación y asistentes sociales podrán continuar asistiendo a los centros.

Advirtió además de que los niños no deberían quedarse al cuidado de sus abuelos o de personas de avanzada edad, "particularmente vulnerables" a la Covid-19, enfermedad de la que se han detectado hasta ahora 2.626 casos en el Reino Unido (676 más que ayer) y ha dejado 104 muertos.

Johnson, que ha recibido críticas por una respuesta a la epidemia aparentemente menos agresiva que en otros países europeos, aseguró que continuará tratando de tomar las medidas "adecuadas en el momento oportuno", siguiendo "el mejor consejo científico". El primer ministro aseguró que clausurar las escuelas tiene un "valor limitado a la hora de ralentizar la expansión" del virus.

"Siempre hemos dicho que manteníamos nuestro plan bajo constante revisión. Ahora, viendo la curva de la enfermedad, debemos aplicarle algo más de presión a la baja cerrando las escuelas", indicó en una rueda de prensa que ofreció junto a su consejero científico, Patrick Vallance. Cuestionado por los periodistas, el primer ministro rehusó descartar medidas de aislamiento más severas en los próximos días en Londres, donde se han registrado en torno a un tercio de las muertes por el coronavirus.

Estado de emergencia sanitaria en Francia

El Gobierno francés aprobó este miércoles un proyecto de ley que instaura un estado de emergencia sanitaria con el que poder legislar por decreto para responder con rapidez a la crisis provocada por el coronavirus. El primer ministro, Édouard Philippe, indicó en conferencia de prensa que no se trata de pronunciar "medidas individuales restrictivas", sino de poder adoptar las disposiciones necesarias para afrontar la epidemia, que en Francia ha provocado ya 175 muertes y más de 7.700 casos de contagio.

Este nuevo proyecto de ley y otros dos de carácter económico también adoptados este miércoles enmarcan jurídicamente las medidas ya anunciadas tanto por el presidente, Emmanuel Macron, como por el Ejecutivo en respuesta a esta crisis. Entre ellas, un paquete económico que incluye garantías de préstamos a las empresas por valor de 300.000 millones de euros para que estas puedan mantener su tesorería o el aplazamiento para las compañías pequeñas del pago de la electricidad y el gas.

Portugal declara el estado de emergencia

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, declaró el estado de emergencia en Portugal, una medida que no se tomaba desde hace 45 años, para tratar de frenar la expansión del coronavirus, que deja por el momento 642 contagiados y dos fallecidos en el país.

La iniciativa presidencial fue apoyada por el Gobierno del socialista António Costa y aprobada después por la Asamblea de la República. El decreto, que entra en vigor a medianoche, tiene una duración de 15 días, prorrogables, y habilita al Gobierno a la la "suspensión parcial" de derechos y libertades para proteger a la población y atender la crisis provocada por el impacto de la Covid-19.

Trump anuncia el "cierre temporal" de la frontera con Canadá

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles el "cierre temporal" de la frontera con Canadá a todo el "tráfico no esencial", aunque precisó que "el comercio no se verá afectado", para combatir la pandemia del coronavirus. "Estaremos, de acuerdo mutuo, cerrando temporalmente nuestra frontera norte con Canadá al tráfico no esencial. El comercio no se verá afectado", afirmó Trump. En EEUU ya se han registrado más de 5.700 casos y un centenar de fallecidos.

El cierre de la frontera ha sido solicitado por algunas provincias canadienses, como Columbia Británica, que ya han pedido a los estadounidenses que no viajen al territorio para evitar la propagación de la enfermedad. Pero el Gobierno canadiense se ha resistido hasta ahora al cierre de la frontera con Estados Unidos por el temor que la medida cause el colapso del comercio entre los dos países, cifrado en 628.000 millones de dólares al año.

El lunes, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció el cierre de sus fronteras a los ciudadanos de otros países pero dejó fuera a los estadounidenses "de momento" por las estrechas relaciones comerciales entre los dos países.

Además, Donald Trump ha anunciado que negará la entrada en Estados Unidos a solicitantes de asilo.