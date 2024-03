Las cofradías de Córdoba apuestan por limitar las salidas extraordinarias

Fran Martínez, por su parte, expuso que "en el tema de las incorporaciones, me gusta hacer las cosas bien Y saber lo que votamos, qué obra social tiene esa hermandad, qué hermanos tiene esa hermandad... Yo he echado en falta el tomar una decisión sin tener una información. Me falta información para decidir, salvo si he hablado con hermano mayor".

Francisco Mora apuntó que "todos queremos la mejor Semana Santa posible y sufrimos con hermandades con menos cortejo. No quiero que sufran mis hermanos y eso hay que cuidarlo. Mi labor como hermandad es más amplio, pero si la guinda te falla... Estás agrupado, pero a día de hoy hay hermandades que lo estamos sufriendo, con cortejos chicos".

"Hay dos hermandades, que se echaron para atrás. Las necesidades de la periferia no son la realidad ni las que estamos aquí en Córdoba. No sé por qué no se hace una sección dentro de la agrupación para las de la periferia como están las de gloria", apuntó Ángel Cervera. Algo que, explicó Pedro Soldado, "se les ha brindado en varias ocasiones", pero no han querido. "Ni Higuerón, ni Alcolea ni Santa Crucita entran en la Agrupación, pero no vienen a hacer estación de penitencia", apuntó Olga Caballero.

Otro aspecto importante es la salida desde sus sedes canónicas, un hecho que actualmente sucede con la Agonía, que sale desde la Catedral. "La Agrupación es la Agrupación y la estación de penitencia la organiza la Agrupación con los hermanos mayores. Tiene que arreglarlo la Agrupación y debe ser la Agrupación con sus estatutos, y los habéis rechazado los hermanos mayores", expuso Pedro Soldado.

Alfonso Orti valoró que cuando "una cofradía que no tenga su estación de penitencia desde su casa", puede hacer estación de penitencia a un templo menor. Olga Caballero recordó que hay un problema añadido, "no tenemos templos con puertas grandes. Córdoba, por tradición, no ha hecho templos o capillas con amplitud para todas las hermandades. Nos gusta este barco, pero no salimos de todos los sitios".

Fran Martínez destacó que "en la sociedad de hoy los problemas de las personas se los trasladamos a los demás". Por su parte, Rafa Salamanca señaló que a veces es "un problema de prisas. Soy hermano mayor, estoy cuatro años y quiero hacerlo todo en cuatro años. Las prisas es igual a fracaso y las que no han tenido prisa y han ido poco a poco, están ahí".

Un debate que seguirá y que mantiene al mundo cofrade con muchas incógnitas por despejar.